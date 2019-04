Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Breaz, Ministrul Culturii, a venit ieri la Targu Jiu . Acesta a vizitat Ansamblul operelor lui Brancuși și a discutat mai multe probleme cu prefectul județului Gorj. Operele marelui sculptor au fost in atenția ministrului, care cauta soluții pentru rezolvarea problemelor. Ministrul Culturii,…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a avut marți un nou termen in procesul de la Tribunalul Gorj in care este judecat pentru instigare la dare si luare de mita. Valcov a fost reprezentat de avocatul Mihaela...

- * Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj, efectueaza, marti, perchezitii la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dolj intr-un dosar care vizeaza emiterea unui aviz sanitar pentru obtinerea…

- Modul ignorant și batjocoritor in care consilierii locali de la Targu Jiu trateaza, dintotdeauna, Ansamblul Brancuși, a culminat in 2018 prin refuzul acestora de a se conforma unei solicitari formulate de Parchetul de pe l&aci...

- Referitor la discursul clasei politice și al unor lideri de opinie in legatura cu activitatea de urmarire penala derulata de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, in urma citarii Laurei Codruta Kovesi in calitate de suspect intr-un dosar penal, Lia Savonea, presedintele CSM, face…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a anuntat ca a finalizat ancheta in cazul unui barbat de 28 de ani acuzat de tentativa la omor si au decis trimiterea in judecata a individului. Magistratii sustin ca in cursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt: In seara de 22.09.2018, in jurul…

- Decizia de internare la Spitalul de Psihiatrie din comuna Jebel, județul Timiș, a nemulțumit-o pe Loredana Martins. Femeia de 38 de ani, din Targu-Jiu, acuzata ca, saptamana trecuta, si-a injunghiat mortal concubinul din judetul Dambovița, apoi ar fi incendiat apartamentul de la parterul unui…

- Deputatul PNL i-a solicitat lui Daniel Breaz sa aloce bani pentru restaurarea operelor lui Constantin Brancuși de la Targu-Jiu. Liderul PNL Gorj a purtat recent o discuție cu ministrul Culturii. Printre altele, i-a solicitat sa verifice din nou dosarul de includere a operelor brancușiene in patrimoniul…