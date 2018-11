Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța procurorilor care demonstreaza modul in care anchetatorul Florentina Mirica a “fabricat” dosarul “DIPI” a fost prezentata in exclusivitate, luni, seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” realizata de Mihai Gadea la Antena 3. Dosarul in care mai mulți foști șefi ai Departamentului de Informații…

- Procurorul general Augustin Lazar iese la contraatac dupa comunicatul ministrului justiției și il acuza pe Tudorel Toader de manipulare. Intr-un comunicat de presa emis, miercuri seara, Parchetul General explica intr-o nota ironica ce a constatat dupa explicațiile ministrului justiției, de joi, dupa…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, s-a lasat așteptat doua zile pentru a publica documentul din dosarul de candidat al procurorului general Augustin Lazar, iar miercuri seara a dat un comunicat de presa in care detaliaza procedura de numire, fara a prezenta niciun document. In comunicatul de presa,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, marți dimineața, ca nu va pleca, astazi, din sediul instituției pana nu va face publice documentele din dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar. Ministrul a facut apel la jurnaliști pentru o corecta informare a opiniei publice. De asemenea, el a precizat…

- Ministrul justiției va publica, marți, documente din dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar, a informat, luni, Antena 3. Este vorba despre documente pe care ministrul le-a invocat in prezentarea raportului de evaluare a lui Augustin Lazar, prin care a declanșat procedura de revocare a acestuia.…

- Augustin Lazar a transmis, vineri seara, prin intermediul Parchetului General, un comunicat de presa in care nu mai neaga vehement existența unei rezoluții de clasare in dosarul sau de candidat, dar susține ca, in niciun caz, prin existența acesteia nu s-ar urmari influențarea Președintelui Romaniei,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit, in prezentarea raportului de evaluare a activitații procurorului general, Augustin Lazar, ca președintele Klaus Iohannis știa de clasarea dosarelor deschise pe numele sau pe cand Lazar era șeful Parchetului Curții de Apel Alba Iulia. In prezentarea raportului…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, la ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde a participat la ședința Secției pentru procurori, ca se dorește o stabilitate pentru procurori. “Am avut o discuție foarte buna (in cadrul Secției pentru procurori a CSM…