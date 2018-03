Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai neproductive proiecte din judet este cu siguranta Judecatoria Beclean. Desi lucrarile la noul sediu al judecatoriei au inceput in 2011, dupa mai bine de 6 ani, cladirea este gata doar in proportie de 27%. Aceasta a inghitit deja mai bine de 5 milioane de lei, adica peste un milion…

- Sapatamana trecuta, fosta șefa a Serviciului Financiar din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bistrița-Nasaud (ITM BN), Virginia Platon-Georgița, a fost gasita Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ, din cauza unor documente aferente unui contract de vanzare-cumparare…

- Intr-un material publicat la sfarsitul lunii noiembrie 2016, intitulat ”Revolutie falsa, revolutionari falsi si bani publici cheltuiti cu nemiluita”, demonstram faptul ca ceea ce s-a intamplat legat de evenimentele din Decembrie 1989, a constituit cea mai mare dezinformare si minciuna din istoria Romaniei…

- Din dosarul Corneliei Baciu, care a fost trimisa in judecata in 2015 deoarece ar fi constituit un grup infractional organizat ce ar fi contractat prin interpusi credite false, reiese faptul ca au existat si persoane care au contractat credite pentru ele insele, principala inculpata din acest dosar ajuntandu-le…

- In plin scandal DNA, multi procurori fiind aratati cu degetul pentru faptul ca in timpul anchetelor derulate au pus presiune pe inculpatii din dosare sau pe martori, un aspect minuscul dintr-un dosar instrumentat tot de aceasta insitutie, pare sa intareasca intr-un fel banuielile care planeaza asupra…

- In procesul care a avut loc la Curtea de Apel Cluj in dosarul omului de afaceri Emil Nistor, care a beneficiat de credite bancare obtinute prin interpusi – angajati ai celor cinci firme pe care acesta le detinea, magistratii au facut praf sentinta pronuntata la Tribunalul Bistrita-Nasaud. In apel, ambele…

- Licitatia pentru acordul cadru prin care se vor achizitiona ambulante va mai avea de asteptat, cel putin anul acesta, chiar daca parcurile autor ale Serviciilor de Ambulanta Judetene sunt pline de masini bune de casat. La sfarsitul anului 2016, cand a fost lansata aceasta aceasta licitatie, IGSU a trebuit…

- De la inceputul lunii martie a intrat in vigoare legea care contractele de acces pe proprietatea publica sau privata ale operatorilor de date se vor transmite catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Autoritatea este o falanga a SRI iar o mare parte dintre…

- Imediat dupa ce Doina Pana a demisionat, zice-se din motive de sanatate, in luna ianuarie anul acesta din functia de ministru al Apelor si Padurilor, cei din sectorul forestier din Romania, prin „gura” lui Catalin Tobescu, care este printre altele si administrator al Fordaq Romania – Comunitatea Forestierilor,…

- Fostul sef al Garzii Forestiere Cluj, Istrate Stetco, a fost destituit de premierul Viorica Dancila din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Padurilor, dupa aproximativ un an de zile de la numirea lui in functie. In locul lui a fost pus in post un profesor de la USAMV Cluj, Ilie Covrig,…

- Omul de afaceri Ioan Moldovan, care s-a aflat ani de zile in topul celor mai bogati romani, s-a apucat de vandut tot ce tine de turism. Acesta a scos la vanzare toate cele trei hoteluri ale sale, pentru care cere exorbitanta suma de 24 de milioane de euro. Ioan Moldovan a inceput anul cu stangul. Chiar…

- Una dintre firmele aflate sub umbrela lui Sebastian Ghita, Hidrocanal Bistrita, a intrat in insolventa ca urmare a cererilor venite din partea firmei dejene Samus Tec, a omului de afaceri Ioan Tecar, si a unei companii germane, VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH, cu care Hidrocanal castigase in Bistrita…

- In mai putin de un an, Primaria Bistrita condusa de Ovidiu Cretu a reusit performanta sa cheluiasca aproape 100.000 de euro pe statii de autobuz. Este vorba despre 20 de bucati, care ar trebui sa aiba afisaj electronic care sa le spuna calatorilor ce rute includ statia respectiva si cand soseste urmatorul…

- Unele cazuri de crima care au avut loc din 2015 incoace sunt fie inca in ancheta, fie inca pe rolul instantelor de judecata. Faptele comise sunt de-a dreptul oribile si au socat o tara intreaga. Au fost si bistriteni care au ucis dincolo de granitele judetului. Continuam sa va prezentam seria de crime…

- Unui tanar din Singeorz Bai i-a fost schimbata masura preventiva, din control judiciar in arest la domiciliu. Tanarul avea deja un dosar penal pentru ultraj si s-a mai ales cu unul, de data aceasta el fiind acuzat de lovire si amenintare. Potrivit IPJ BN, la data de 9 februarie a.c., poliția a fost…

- Tribunalul Bistrita-Nasaud a pronuntat sentinta in dosarul medicului Gheorghe Dinica, acuzat de luare de mita, folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase, abuz in serviciu, fals intelectual, acesta primind o pedeapsa cu suspendare, asa cum…

- Scandal mare in sanul Federatiei Romane de Judo, dupa ce oficialii au aflat, in urma cu 3 saptamani abia, ca antrenorul de judo bistritean Vasile Bodea a fost condamnat pentru proxenetism, inca din 2016, la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In 2011, anul in care au inceput problemele penale pentru…

- Administratia bistriteana este, fara echivoc, o mare familie. Din pacate aceasta nu este doar o figura de stil, ci reda adevarul. Nu putini sunt cei carora gradul de rudenie cu seful unei institutii le-a asigurat intrarea, un job fara prea multe batai de cap si un salariu pe masura. Gazeta de Bistrita…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- Nu la mult timp dupa lovitura militara de stat din decembrie 1989 si pe meleagurile judetului Bistrita-Nasaud, ca de altfel in toata tara, si-au facut aparitia asa-zisi investitori straini, chipurile mari oameni de afaceri si dornici sa investeasca si sa aduca bunastarea pe aceste meleaguri. Dezamagirea…

- Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, este de parere ca pasii prin care fabrica de caramida a ajuns in proprietatea BCR, a reprezentantilor CITR, firma care s-a ocupat de insolventa fabricii de caramida si a companiei Dedeman au fost facuti astfel incat sa fenteze legile. In momentul…

- In dosarul Linei Monica Craciun, femeia acuzata de procurori de omor, exista detalii foarte interesante. Potrivit declaratiilor date in fata procurorilor in timpul urmaririi penale, femeia recunoaste ca a pierdut niste sarcini. Perioada pe care insa aceasta o mentioneaza nu coincide cu perioada in care…

- Bistrita-Nasaud este in general un judet in care crima nu este la ea acasa, iar gradul de infractionalitate este destul de scazut. Au existat insa si cazuri care au „bubuit” la nivel national prin ferocitatea de care au dat dovada criminalii. In ceea ce priveste criminalii in serie, in Bistrita-Nasaud…

- Situatie foarte ciudata in dosarul IPJ Gate, in care sunt trimisi in judecata Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Roberto Hasnas – fostul sef al Politiei Rutiere Bistrita-Nasaud si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, alaturi de alte patru persoane, pentru infractiuni…

- Ioan Moldovan, unul dintre cei mai imprtanti jucatori de pe piata carnii nu pare sa mai poata sa faca fata competitiei, care apeleaza la rebranding si alte artificii care sa-si vanda produsele. Investitorul a fost nevoit sa concedieze jumatate dintre angajatii sai de la abatorul din Sieu Magherus. …

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- O firma clujeana pune mana pe zeci de mii de euro sa deseneze benzile de circulatie si sa taie din Bulevardul Decebal si Andrei Muresanu si strada Nasaudului. Reconfigurarea traseului include benzi speciale pentru autobuze si trasee pentru biciclete. Luna aceasta, o firma clujeana a pus mana pe un…

- Este o decizie așteptata de mult timp de opinia publica, ca Armata Romana, sa revina la obligativitatea purtarii uniformei de oraș și de serviciu in spațiul public. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anulat ordinul care le permitea militarilor sa vina și sa plece de la locurile de munca imbracați…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Dosarul IPJ Gate, in care sunt inculpati Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ BN, Roberto Hasnas – fostul sef al Serviciului Rutier Bistrita-Nasaud, precum si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, este la faza audierilor de martori. Cei trei au fost trimisi in judecata cu exact trei…

- La mijlocul saptamanii trecute, constructorul lotului 2 din autostrada Sebes-Turda, firma Euroconstruct Trading 98, a intrat in insolventa la cerere. Potrivit datelor financiare, firma ar avea de primit de pe urma lucrarilor executate si neplatite peste 350 de milioane de lei. Compania este patronata…

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale. Conform unei decizii luate in februarie de Inalta Curte, soferii…

- In dosarul in care este judecat fostul politist de la Permise Auto – Simion Baciu, alaturi de politistul Claudiu Lup – inca angajat al aceluiasi serviciu, si alti trei civili, au curs deja 11 termene si urmeaza, la finele lunii februarie, cel de-al 11-lea. Finalul este unul greu de intrezarit, in conditiile…

- Asa cum am aratat recent, Grigore Avram, fost sef al ITRSV Cluj a fost trimis pentru a doua oara in judecata de procurorii DNA, dupa ce instanta Curtii de Apel Cluj a admis apelul acestuia. Desi Grigore Avram incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, pentru una din faptele de care…

- Sotii Simion si Saveta Rus din Nasaud incep a 8-a a cincea luna de proteste. Din iunie si pana acum, cei doi nasaudeni au fost prezenti, aproape zi de zi,in fata Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, dar si in fata celui de la Nasaud, la sediul Biroului Executorial Marin Manchevici, dar…

- Un polițist din cadrul IPJ Maramureș a fost trimis in judecata, luna trecuta, pentru ucidere din culpa. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud este vorba despre Ferședi Bogdan Mircea, care in luna august 2014, in afara atribuțiilor de serviciu, nerespectand…

- Procesul lui Gavril Gorea, patronul Gomar Lux, a curs foarte repede, magistratii Tribunalului Bistrita-Nasaud pronuntand sentinta in luna decembrie a anului trecut, dupa doar cinci termene de judecata, desi procurorii i-au respins acestuia incheierea unui acord de recunoastere a vinovatiei. Gavril Gorea…

- Cel putin cinci dintre cei 27 de membri ai Executivului sunt cercetati pentru diferite fapte de coruptie. In cazul altora, dosarele au fost clasate. De asemenea, fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri. Rovana Plumb este propusa sa fie ministru pentru fonduri europene. Este suspectata…

- Gabriel Rus, tanarul din Tarlisua, care in toamna anului trecut a provocat un accident grav de circulatie, soldat cu decesul unui taximetrist din Coldau – Claudiu Zegrean – si ranirea altor trei persoane, a fost trimis in judecata, pe 19 ianuarie, de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Sapte soferi au ramas azi-noapte fara permis de conducere, dupa ce au fost prinsi, de politistii din Singeorz Bai, la volan sub influenta alcoolului. Dintre acestia, trei s-au ales cu dosar penal din cauza unei alcoolemii mai mari de 0,4 la mie in aerul expirat. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi…

- Dupa ce a pierdut procesul in care a contestat, la Judecatoria Bistrita, o amenda aplicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Nasaud pentru transport ilegal de lemne, Zadorsim SRL din Bistrita-Birgaului a atacat sentinta in apel, la Tribunalul Bistrita-Nasaud. Firma bargauana cere restituirea…

- Fratii Zinveliu – Simion si Andrei, dar si varul acestora – Zinveliu Gavril Sorin, cei care l-au snopit in bataie, in urma cu doi ani, pe un politist care avusese „tupeul” sa intervina intr-un scandal provocat de acestia impreuna cu alti doi tineri la locuinta unui consatean, au atacat sentinta prin…

- Polițiștii de la investigații criminale au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii. Trei barbați din Dumitrița au fost condamnați la inchisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare, miercuri,…

- Un politist a recunoscut 52 de fapte de mita intr-un dosar de coruție in care este cercetat și un barbat pentru complicitate. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie, polițistul de la Serviciul de Permise din Prahova a recunoscut anchetatorilor savarsirea a 52 de infractiuni de luare de mita. In acelasi…