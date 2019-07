Dosarul crimelor din Caracal, preluat de procurorii DIICOT din București DIICOT - structura centrala va prelua dosarul crimelor din Caracal de la procurorii din Craiova. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al instituției, transmite Mediafax. Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT, a declarat ca procurorii DIICOT - structura centrala vor prelua dosarul crimelor din Caracal, conform Mediafax. Avand in vedere complexitatea cauzei și emoția publica generala creata in zona, analizam oportunitatea preluarii.Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT Procurorul-sef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, Felix… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

