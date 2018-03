Dosarul Cosma se rejudeca!

Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Prim redactorul-sef adjunct al ziarului Evenimentul zilei, Mirel Curea, a comentat reacția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce politicianul a aflat ca fosta sa soție, Bombonica Prodana, a cerut, marți, judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat marti, pentru 3 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.

- "Nu puteam sa las o minciuna sa dainuie in spatiul public. Aici ma refer la (Sebastian n.r.) Ghita, la interviul lui, el spune asa: 'L-am vazut pe Becali de 100 de ori la SRI si vorbind cu Coldea si cu Maior' si eu vin si spun: 'Nu il cunosc pe Coldea, nu am dat in viata mea mana cu el, nu am vorbit…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. El a precizat ca Directia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis, ieri, mentinerea sub control judiciar a lui Radu Nemes. Tot ieri, magistratii au mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare a persoanei juridice inculpate SC Crivas Logistic SRL. In cauza, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat definitiv pe presedintele PNL, Ludovic Orban, in dosarul in care era acuzat de coruptie. Procurorul DNA l-a incriminat pentru folosirea influentei...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Un complet de 5 judecatori a respins apelul DNA si a mentinut decizia…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Un medic psihiatru incadrat la Sectia exterioara de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a fost condamnat joi, de Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare, cu executare, pentru fals intelectual in forma continuata, decizia fiind definitiva si executorie.…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Udrea a fost reprezentata la proces de un…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.Dosarul a fost trimis in instanta in ianuarie…

- Camelia Bogdan lanseaza acuzații foarte grave și lipsite de dovezi la adresa judecatoarei Gabriela Bogasiu, de la Inalta Curte de Casație și Justiție, care a facut parte din completul ce a decis sa o sancționeze disciplinar cu mutarea pentru șase luni la Curtea de Apel Targu Mureș. Potrivit unei postari…

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…

- Cetatea Brasovului, care a fost lasata in paragina de mai bine de doi ani, va mai ramane inchisa cel putin cateva luni. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de SIF astfel ca procesul va mai dura.

- Așadar, in sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. "Azi, dupa ora 15.00, voi vorbi in plenul Parlamentului, cu ocazia prezentarii raportului final al Comisiei de Ancheta. Am o certitudine - va fi cea mai dura…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- Dupa decizia de clasare a dosarului Microsoft, Parchetul General a decis sa faca urmatoarea mutare. Astfel, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție anunța ca efectueaza o analiza jurisprudențiala și doctrinara asupra indeplinirii condițiilor legale de promovare a unui recurs in interesul…

- Judecatorii Lucia Rog, Lavinia Lefterache si Luciana Mera, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, se pregatesc sa anunte sentinta finala in dosarul in care Geanina Terceanu, fost magistrat al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru…

- Parchetul General a facut, joi, verificari la DIICOT, dupa dezvaluirile facute recent de Catalin Tolontan, cu privire la un dosar de prostitutie cu minore. Parchetul General a facut verificari la dosarul care a fost trimis deja in judecata, dar si asupra dosarului care fusese disjuns. In urma controlului…

- Adrian Mititelu a pierdut casa in care locuia din cauza unei datorii de 4 milioane euro. El a mai pierdut si un hotel in Craiova, dar si cladirea in care a fost sediul clubului. Pretul de pornire este de 727.805 euro sau 3,3 milioane de lei. Adrian Mititelu, la DNA. E audiat intr-un dosar…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica și Calin…

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincino...

- Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care judeca dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta ar fi "omul lui Florian Coldea".

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Nume noi, pe lista guvernului Dancila. Apare numele lui Adrian Dobre, purtator de cuvânt al PSD, care ar putea sa devina ministrul pentru Dialog social, potrivit informațiilor Antena 3. În prezent, acest minister este condus de Gabriel Petrea. De asemenea, o noutate este…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va judeca, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. Conform site-ului ICCJ, dosarul a fost inregistrat pe 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu, intimati in dosar mai sunt Marian Belu Briceag,…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a transmis joi seara Sectiei pentru procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea lui Eugen Stoina din functia de procuror DNA, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier.…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima într-un dosar de trafic de

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

