Stiri pe aceeasi tema

- Punct final in dosarul in care a fost judecat fostul agent BGS Florin Peter, care s-a aflat pe masa judecatorilor Curții de Apel Cluj, dupa ce atat inculpatul, dar și procurorii, precum și firma angajatoare au atacat in apel sentința pronunțata de Tribunalul Bistrița-Nasaud. Judecatorii clujeni au fost…

- Șase polițiști de la Brigada Rutiera din Galați au fost condamnați dupa ce au cerut mita șoferilor opriți in trafic. Trei dintre ei au primit pedepse cu executare, iar restul cu suspendare. Ei au fost filați de ofițerii DGA iar atunci cand și-au dat seama ca sunt supravegheați, au distrus aparatura…

- Curtea de Apel Cluj a dispus, joi, incetarea si interzicerea practicilor de concurenta neloiala desfasurate de Uber, in legatura cu furnizarea de servicii de transport pe raza municipiului Cluj Napoca, sentința fiind definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unei decizii de joi…

- ARAD. Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat definitiv procesul in care Adelin Vlai, avocat din Arad, a fost judecat pentru trafic de influenta in forma continuata. Dupa ce Curtea de Apel Timisoara l-a condamnat pe Vlai la trei ani de inchisoare cu suspendare, acesta si-a regandit tactica si…

- Curtea de Apel Brasov a hotarat, marti, incetarea procesului fata de italianul Sando Signorelli, care fusese judecat pentru inselaciune in forma continuata, fiind acuzat ca a indus in eroare reprezentantii unei institutii financiare nebancare cu ocazia incheierii unor contracte de leasing, in valoare…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Cristi Bordea sa execute o pedeapsa de 7 ani si 6 luni de inchisoare dupa ce i-au fost contopite pedepsele din dosarele retrocedarilor ilegale de terenuri si transferurilor din fotbal. "In baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.p. 1969 cu aplic. art. 5 C.p. dispune contopirea…

- Administratorul a doua societati comerciale a fost gasit vinovat de magistratii de la Curtea de Apel Suceava pentru comiterea a doua infractiuni economice si condamnat pentru ambele fapte. Gheorghe Carcu se face vinovat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala, pentru care a primit o pedeapsa ...

- Administratorul a doua societati comerciale a fost gasit vinovat de magistratii de la Curtea de Apel Suceava pentru comiterea a doua infractiuni economice si condamnat pentru ambele fapte. Gheorghe Carcu se face vinovat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala, pentru care a primit o pedeapsa…