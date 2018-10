Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror general nu mai sunt prevazute de lege, motivand astfel clasarea, insa Nițu a cerut…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dispus inceperea judecatii in dosarul Hidroelectrica, in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea este acuzata de DNA de pentru trafic de influența și spalare a banilor, iar omul de afaceri Dan Andronic, de marturie mincinoasa. Potrivit Romania TV, judecatorii…

- Presedintele PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, plus interzicerea unor drepturi, pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul angajarilor fictive. Recursul, la completul de 5 judecatori, urmeaza sa inceapa pe 8 octombrie. „Nu prea mai am așteptari…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut redeschiderea unui dosar Tel Drum, inchis in urma cu 5 ani, anunța Antena3. Magistrații ICCJ vor decide maine daca vor da curs acestei solicitari sau daca vor decide sa respinga cererea procurorilor.DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea…

- Magistratii instantei supreme au finalizat motivarea deciziei de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, aratand ca, prin influenta…

- Comisia de concurs a respins dosarul depus de medicul de familie Adrian Darabantiu pentru ocuparea unuia dintre cele opt posturi de brancardier scoase la concurs de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, deoarece nu a prezentat adeverinta medicala cu avizul unui psihiatru. „Ma asteptam la respingerea…

- Magistratii simleuani s-au pronuntat, zilele trecute, in dosarul celor trei braconieri salajeni trimisi in judecata pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Doar unul dintre ei a fost trimis dupa gratii, ceilalti primind pedepse cu suspendare sub supraveghere. Marian Mudure a fost achitat…