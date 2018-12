In dosarul de mita in care este judecat polițistul Claudiu Lup de la Permise Auto și Ilie Vartolomei, barbat despre care procurorii susțin ca ar fi tras sforile pentru ca unii sa iși ia nemeritat permisele de conducere, au fost audiați doi martori cheie, cei doi investigatori sub acoperire, așa numiții Florin Moldovan și Dorinel Ionel Rusu. Din declarațiile date de cei doi in fața instanței, situația pare extrem de ciudata, fiindca ceea ce se presupune a se fi intamplat pe parcursul “investigației” sunt multe momente in care apar provocari ale investigatorilor. In plus, este mai mult decat ciudat…