- Modificarea Codurilor penale intra in dezbaterea Parlamentului, dupa Paște. Aceasta este promisiunea aleșilor social-democrați și a coaliției PSD-ALDE, dupa finalizarea modificarilor la legile jsutiției. Cea mai controversata propunere se refera la redefinirea abuzului in serviciu și impunerea unui…

- Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, in parteneriat cu Direcția pentru Agricultura Județeana Iași, organizeaza concursul ,,IDENTIFICARE ȘI ATESTARE DE PRODUSE TRADIȚIONALE DIN MOLDOVA”, sambata, 24.03.2018. Concursul…

- Cu aproximativ 30% va crește numarul de turiști care vor merge in vacanța de Paște in destinații interne și externe dupa inițiativa legislativa prin care angajații din Romania mai caștiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, care a trecut de Parlament și a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis.…

- „Formatia The Weekend Band s-a reinventat, am scapat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit in urma cu un an si ne-a dat-o Marius Moga, cand am fost la Bucuresti sa inregistram piesa Adio la Bucuresti. Ne-a placut de atunci numele. The Weekend Band a fost o etapa si The…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Supranumit ”Printul Tiganilor”, manelistul Leo de la Strehaia, pe numele lui real Ioan Mihai Stelica, va fi audiat la sediul Politiei din Strehaia pentru inselaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur.

- UPDATE 19:30 Leo de la Strehaia a fost reținut luni seara, in urma audierilor de la sediul Poliției Strehaia, pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat in cursul zilei de marți, 6 martie, cu propunere de arestare preventiva pentru inșelaciune la Judecatoria orașului Strehaia. Știrea inițiala Supranumit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Ultima ora! Comunistii cer demisia lui Iurie Leanca PLDM l-a exclus pe Sergiu Ceauș din partid Voronin comenteaza declarația lui Dudnic Revolte la Parlament: Guvernul ”ne pune macaroane pe urechi” „Dosarul pariurilor aranjate…

- Deputatul Mihaela Hunca inițiatoarea proiectului de lege pentru dezvoltarea sportului de masa, depus in Parlament la finalul anului trecut, a prezentat propunerea legislativa cu ocazia desfașurarii Forumului Decanilor de Educație Fizica și Sport din Romania, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute…

- Zile libere 2018: Proiectul de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza a primit, marti, raport favorabil de la Comisia de munca a Camerei Deputatilor. Initiativa urmeaza sa intre miercuri pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor. Senatul a adoptat deja…

- Astazi se implinesc 11 ani de la trecerea in neființa a poetului, regizorului și scenaristului Gheorghe Voda. Nascut la 24 decembrie 1934 in satul Valeni, raionul Vulcanesti, Republica Moldova, a absolvit Facultatea de Litere a Institutului Pedagogic „Ion Creanga” si Cursurile Superioare de Regizori…

- Un cațel cu un defect grav de deplasare va fi ajutat de medicii veterinari de la USAMV Cluj, dar mai trebuie obținute donații pentru operație. Cațelul se numește Chance și a fost abandonat la o ferma, iar Asociația Arca lui Noe își propune sa îl ajute.…

- O ieseanca acuza clinica de pe langa Facultatea de Medicina Veterinara ca i-a ucis cainele. Tanara spune ca doreste sa traga un semnal de alarma cu privire la modul in care sunt consultate si tratate animalele la clinica din Copou si acuza medicii de acolo ca i-au administrat animalului un tratament…

- Nascut pe 12 februarie 1939, la Chisinau, Boris Craciun s-a stabilit inca din copilarie la Iasi, iar apoi a absolvit Facultatea de Filologie - Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza" Iasi. Romancier, dramaturg, reporter, editor, el a fost membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si fondator al Editurii…

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat, la sediul Salii de Lectura si Internet din strada Maior Sava nr. 4, o expozitie de fotografie si de carte inchinata memoriei unuia dintre cei mai iubiti dascali ai Focsaniului si mai apreciati critici literari ai Vrancei – Mircea Dinutz.…

- Galeria de arta „METOPA” a gazduit joi seara vernisajul unei noi expoziții personale semnata Augustin Lucici. Evenimentul, organizat cu doar cateva zile inainte de implinirea, de catre cunoscutul artist, a varstei de 62 de ani, a adunat laolalta zeci de invitați, oameni de cutura, directori de instituții,…

- Fostul sef Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu si avocata Ingrig Mocanu au fost condamnati, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la cate patru ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la noua ani si patru luni de inchisoare, in dosarul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Cand il vad lucrand in atelierul sau din Pasajul Englez, dintre Calea Victoriei și strada Academiei, strainii se minuneaza. Daca turiștii raman cu gura cascata și apreciaza ce face, nu același lucru se poate spune despre romani. Tot mai puțini clienți vin cu pantofii la reparat. Invazia incalțamintei…

- „Nu stiu cate (pagini din dosar - n.r.) ma privesc pe mine, dar trebuie sa le iau pe toate ca nu stiu ce-o fi pe acolo. Nu stiu ce alti denuntatori mincinosi mai apar. Ca sa iau o copie scrisa, in forma scrisa, pe hartie, ma costa peste un miliard de lei si va mai spun ceva: cei care gestioneaza dosarul…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta va depune luni o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. Ponta a sustinut ca nu a depus in viata lui un denunt, spunand…

- Victor Ponta reacționeaza prompt dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut ca a vazut denunțul lui Ponta la dosar, insa fostul premier ii lanseaza lui Dragnea o provocare: cel care minte sa plece din Parlament și din politica.Vezi…

- Nascut pe data de 16 iulie 1974, in Techirghiol, publicistul Cristian Cealera se considera un Rac veritabil, dar si un dobrogean get beget, dintr o mama ardeleanca si un tata aroman.A urmat cursurile scolilor nr. 25 si nr. 12, institutii de renume prin anii 39;80, a absolvit Liceul "Deceballdquo;, promotia…

- PSD baga vrajba intre clujeni. Curg acuzatiile: Este o rusine, a adus dansatoare la un eveniment pe fonduri europene! Vicepresedintele PNL, deputatul Adrian Oros, prorector al USAMV Cluj, sustine ca numirea colegului sau Ioan Stefan Groza, vicepresedinte al Senatului universitatii, ca secretar de stat…

- Adrian Oros a declarat ca actualul ministru al Educatiei, Valentin Popa, si-a gasit un secretar de stat „pe masura”, in conditiile in care au fost putini cei care au dorit sa faca parte din echipa sa.”Numirea lui Ioan Stefan Groza ca secretar de stat in Ministerul Educatiei este o rusine…

- Primul pui de leu alb nascut in captivitate in Mexic este pe punctul de a implini trei luni, desi in primele zile de viata probabilitatile sale de supravietuire erau "minime". Puiul are o stare de sanatate buna si a fost supranumit "puiul miracol", relateaza EFE. Perechea de lei albi de…

- Noi amanunte despre criminalul de la gradința, cel care a speriat toata Romania, ies la iveala. Barbatul a facut o declarație șocanta in fața anchetatorilor de la „Omoruri” din Poliția Capitalei.

- Prins dupa ce și-a ucis cu un cuțit fosta soție, Marius Cristian Botan, criminalul de la gradinița, a facut o declarație-șoc la audieri, in fața ofițerilor de la ”Omoruri” din Poliția Capitalei. ”O uram de moarte!”, a spus asasinul care, in urma atacului sangeros, a lasat orfani doi copii. Nicoleta…

- Tribunalul Teleorman a admis, luni, cererea societații Tel Drum Alexandria de deschidere a procedurii de insolventa. Decizia magistratilor, luata in ziua in care Guvernul Dancila a primit votul in Parlament și depune juramantul la Palatul Cotroceni, nu este definitiva, dar este executorie. Potrivit…

- ​Petru-Bogdan Cojocaru (34 de ani), propus Ministru al Comunicatiilor, a fost avizat luni in Parlament pentru preluarea acestei functii cu 15 voturi pentru, 5 voturi impotriva si nicio abtinere. "Inteleg domeniul si cred ca e un avantaj", a spus Bogdan Cojocaru care a subliniat ca a terminat Facultatea…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Danut Andrusca este la primul mandat de deputat si a intrat in Parlament de pe a doua pozitie a listei de candidati a PSD Neamt (dupa Ioan Munteanu, recent demisionar din Parlament). Nascut pe 19 ianuarie 1969, Andrusca a fost, in perioada 2014-2016, presedinte al Consiliului de Administrare a Conversmin…

- Firma Tel Drum și-a cerut insolvența. Dosarul a fost depus la Tribunalul Teleorman pe 17 ianuarie, iar judecatorii au stabilit ca primul termen de judecata in acest dosar sa fie in data de 29 ianuarie. In aceeași zi, Guvernul Dancila primește votul in Parlament . Avocatul firmei Tel Drum a declarat,…

- Yavuz Ornek, profesor la Facultatea de Științe Marine a Universitații din Istanbul, spune ca Noe a incercat sa-l convinga pe fiul sau sa urce in corabie, pentru a-l scapa de Potop, si a folosit un telefon mobil, fiindca cei doi erau departe unul de celalalt. "Noe si fiul sau se aflau la mai…

- In ediția de marți, 9 ianuarie 2018, incepand cu orele 11,00, ELENA MATEESCU va vorbi despre anomaliile vremii și la ce sa ne așteptam pe viitor. Emisiunea in care va fi invitata ELENA MATEESCU va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook. ELENA MATEESCU…

- Vicepresedintele Comisiei de Sanatate a Camerei Deputatilor, Emanuel Ungureanu (USR), va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea tuturor sefilor de structuri ai SRI din 1990 pana azi, sa vada cum au aparat clujenii ”jefuiti de structuri de tip mafiot”.

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- „Gustul cafelei Illy este consistent ca și cel al șampaniei. Sau ca si cel al parfumului Chanel No. 5”, declara Andrea Illy, deținatorul faimosului concern de cafea Illy, intr-un interviu acordat publicației „The New York Times”. El este nepotul timișoreanului Francesco Illy, inventatorul espressorului…

- Romanii ar putea avea, incepand cu 2018, inca o zi libera de la stat. La fel ca in alte 16 tari europene, un deputat de la UDMR propune ca Vinerea Mare, ziua rastignirii Mantuitorului Iisus Hristos, sa fie adaugata celor de Paste. Proiectul urmeaza sa fie votat in Parlament. Deocamdata, vom primi, pe…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi lui 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache, fiind surprinsa și de Revelion…