- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a fost citata miercuri la Directia Nationala Anticoruptie in dosarul Belina, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Sevil Shhaideh ar fi chemata de procurori pentru i se aduce la cunostinta faptul ca a fost finalizata expertiza realizata in…

- Danut Cristescu: “Speram ca pana la finele anului sa realizam abatorul de la Dobrotesti” in Economie / Pana la finalul acestui an ar putea fi gata abatorul de la Dobrotesti, proiect demarat inca din perioada in care presedinte al Consiliului Judetean Teleorman era actualul secretar de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: STANCIU NICOLAE, judecator, la data faptelor presedinte al Curtii de Apel Constanta, pentru savarsirea…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- DNA Suceava a dat solutie de clasare in dosarul in care Florin Sinescu, fostul prefect al judetului Suceava, era cercetat pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, conflict de interese, uzurparea functiei si uz de fals. La inceputul lunii februarie 2015, Sinescu a fost ridicat de catre…

- "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca procurorul care se ocupa de aceasta speta, ajutat de politisti, fac verificarile necesare si lucrurile sper sa se finalizeze cat de curand", a declarat Carmen Dan, la Antena 3. Solicitata ca comenteze daca a fost audiata in acest dosar, ministrul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…

- Fostul vicepremier Vasile Dâncu a fost audiat, joi, în calitate de martor, în dosarul Belina.Clujeanul a precizat ca a fost întrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei, spunând ca nu detine aceste informatii, însa recunoscând…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Un ofiter SRI este cercetat dupa ce, aflandu-se sub influenta alcoolului, a provocat un accident rutier soldat cu moartea unei persoane, luni seara, in localitatea ilfoveana Tancabesti, transmite News.ro . Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00, cand barbatul venea cu masina dinspre Ploiesti,…

- Fostul prefect al județului Teleorman Teodor Nițulescu s-a prezentat marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Capitala. Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES ca el a fost chemat pentru a fi audiat de procurori în dosarul ,,Tel Drum''.

- Procurorii anticoruptie au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale, precum si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea Tel Drum si reprezentantii acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Aceasta este a patra oara cand denunțatorul lui Liviu Dragnea, Teodor Nițulescu, va da declarații in fața procurorilor. Surse judiciare afirma ca el este denuntator in dosarul „Tel Drum”. Acesta s-a prezentat pentru a dat mai multe detalii in acest caz. In plus, toata saptamana sunt anunțate audieri…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, luni, ca el are incredere in Oficiului European pentru Combaterea Fraudelor (OLAF), institutia europeana ale carei investigatii au stat la baza acuzatiilor formulate de DNA la adresa presedintelui PSD Liviu Dragnea. Intrebat daca are incredere in OLAF, Tudose…

- "Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind pana la acest moment o constituire de parte civila in cauza. Sub acest aspect va solicit sa observati ca nu mi-a fost adusa la cunostiinta imprejurarea ca ar exista vreo constituire de parte civila din partea…

- Procurorii pot ancheta hotarârile de guvern cu carcater individual, potrivit unei decizii a Curții Constituționale (CCR). CCR a respins, ieri, cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si a constatat ca nu exista conflict juridic între…

- „In vederea recuperarii prejudiciului retinut in cauza, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor identificate pana in prezent, dupa cum urmeaza: Un teren situat in municipiul Turnu Magurele judetul Teleorman, cu suprafata de 2.913 mp si constructie aferenta acestuia, un apartament situat…

- Sechestru pus pe averea liderului PSD, Liviu Dragnea Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Directia Nationala Anticoruptie a pus sechestru pe toate bunurile si conturile liderului PSD, Liviu Dragnea, si ale altor patru inculpati din dosarul Tel Drum pentru a recupera prejudiciul…

- Judecatoarea Geanina Terceanu va audiata de magistratii Instantei Supreme in dosarul in care este acuzata ca a primit mita de la fratii Becali si Cristi Borcea, informeaza Antena3.Procurorii DNA susțin ca cei trei ar fi dat banii pentru a scapa de condamnarea in dosarul transferurilor in care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. Astfel, judecatorii au admis, in…

- Surse din cadrul DIICOT au comunicat pentru Radio Romania Actualitați ca liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, nu este pus sub acuzare in dosarul in care a fost facut un denunț pe numele sau.

- Dobrovolschi, aluzie la dosarul lui Dragnea: In Romania nu exista un stat paralel. Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, marti, ca aceasta este o formulare folosita de persoane care au probleme cu justitia. Dobrovolschi a subliniat și faptul ca beneficiarul…

- Liviu Dragnea, puternicul presedinte al PSD, se confrunta cu unele dintre cele mai grave acuzatii ce pot fi formulate impotriva unui om politic. Procurorii anticoruptie l-au pus sub acuzare intr-un dosar care priveste o companie ajunsa celebra, Tel Drum, pe care liderul PSD ar controla-o si careia…

- "Azi dimineața, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA și va propun sa ne imaginam unde ar fi fost Romania daca in ultimul an Parlamentul și Guvernul s-ar fi ocupat cu adevarat de guvernare și nu de lupta cu Justiția. USR considera ca aceasta situație trebuie sa inceteze. Ii cerem lui Liviu Dragnea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca va merge luni la audieri, la DNA. ”Ma aștept la orice din partea DNA”, a mai spus Dragnea. Șeful PSD nu a dat…

- BVA Coal SRL a acționat in judecata CEO vrand sa demonstreze ca societatea nu a respectat termenii conttactului și ca atare cere sa i se returneze biletele la ordin in valoare de 720 de mii de euro. Raportul este favorabil CE Olteni...

- Codul Administrativ anunțat în vara de fostul ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a intrat pe circuitul avizarii, urmând sa fie adoptat ca proiect de lege în Guvern în perioada urmatoare, potrivit unor surse politice citate de

- Procurorii DNA au facut, pna la aceasta ora, cel puțin 10 rețineri in dosarul privind decontari ilegale de la CASMB, au anuntat surse judiciare.Potrivit surselor citate, ar fi vorba de 19 persoane care se prezinta, azi, in fata anchetatorilor, așa ca numarul reținerilor ar putea crește.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus extinderea urmaririi penale fata de suspectii: PAUNICA MIHAI, la data faptei director general la Directia Generala Buget Finante Patrimoniu si Investitii…

- "Luni, 30 octombrie 2017, am fost chemat la DNA pentru a mi se comunica faptul ca s-a schimbat calitatea mea intr-un dosar, din martor in suspect, ca urmare a aparitiei originalului actului aditional semnat de MEN si Fundatia Pescariu in 2009, pe care, pe o pagina verso apar 3 semnaturi, intre care…

- Un avocat din Baroul Timis a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, fiind acuzat ca a pretins si primit 2.000 de euro pentru a interveni intr-un dosar. Potrivit unui comunicat remis Vocea.biz , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus…