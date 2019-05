Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror de la DNA a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual. La instanta de fond, Liviu Dragnea a fost…

