- Liviu Dragnea a ajuns la Curtea Suprema in jurul orei 11.00, pentru a depune marturie in dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, dosar in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El s-a asezat in primul rand. Este foarte nervos. Dosarul a ajuns…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

