Dosarul 10 august, declarații ȘOCANTE: „Şi-au dat seama după 11 luni că nu sunt competenţi” Parchetul militar a declinat la DIICOT dosarul 10 August pe motiv ca are fi fapte ce tin de securitatea nationala, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare convergente din DIICOT si Parchetul General. Declinarea s-ar fi facut pe 28 iunie, desi DIICOT ceruse dosarul numai pentru studiu. „Si-au dat seama dupa 11 luni ca nu sunt competenti si au declinat la noi”, au declarat surse din DIICOT. „Nu exista cerere de studiu, dosarele se predau prin declinare. DIICOT trebuia sa solutioneze demult ancheta referitor la plangerea privind o presupusa lovitura de stat. Lipsa solutiei lor ii incurca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

