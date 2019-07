Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice pana la data de 11 octombrie 2019. Programul…

- "Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin producerea de energie electrica din surse regenerabile la locuintele situate la cel putin 2 km fata de reteaua nationala de distributie a energiei…

- De luni pot fi depuse dosarele de pretransfer. Potrivit unui anunț postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, programul de depunere a dosarelor este urmatorul: luni 6 mai 2019 intre orele 9.00-13.00 și 15.00-17.00; marți 7 mai 2019 intre orele 9.00-13.00 și 13.30-17.00; miercuri 8 mai…

- Deputatul dejean Cornel Itu anunța printr-un comunicat de presa ca ”un numar de 101 gospodarii izolate din județul Cluj, neracordate la rețeaua de distribuție electrica, se afla pe lista Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice”. ”Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat pentru prima…

- N. Dumitrescu Pentru prima data in Romania, primariile pot obtine bani pentru a veni in sprijinul celor care locuiesc in gospodariile izolate care nu au acces la reteaua de alimentare cu energie electrica. Programul este benefic si pentru unele zone din Prahova, sase unitati administrativ-teritoriale…

- Educația digitala – cheia interdisciplinaritații – eveniment județean organizat in cadrul programului național Digitaliada – La Școala Gimnaziala “Alexandru Vlahuța” Gugești, județul Vrancea, a avut loc vineri, 12 aprilie 2019, evenimentul județean “Educația digitala – cheia interdisciplinaritații”,…