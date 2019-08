Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman are in lucru sapte dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind inregistrat in anul 1998, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, inspector principal Daniela Pasu. Potrivit sursei citate, este vorba de sase baieti…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman are in lucru sapte dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind inregistrat in anul 1998, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, inspector principal Daniela Pasu. Potrivit sursei citate, este vorba de…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman are in lucru sapte dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind inregistrat in anul 1998, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al...

- PMP propune implementarea unui sistem de alerta in cazul rapirii minorilor PMP propune organizarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru implementarea unui sistem de alerta în cazul rapirii minorilor, dupa model american. Deputatul Ionut Simionca sustine ca un astfel de sistem presupune…

- La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis se afla inregistrate, in prezent, 11 cazuri de minori disparuti, cinci fete si sase baieti, cel mai vechi dosar datand din anul 1995, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Alexandra Petrovici. "Ultima semnalare…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt are in lucru 13 dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind din anul 2008, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei,...

- Unul dintre primele lucruri facute de procurori a fost acela de a studia cazurile de copii disparuți din Olt, județ unde se afla localitatea Caracal. Exista unul care le da fiori. In evidențele IPJ Olt figureaza doua cazuri active de minori disparuți: cazul Alexandrei Maceșanu, care este cautata in…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt are in lucru 13 dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind din anul 2008, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, agentul sef adjunct Georgiana Mosu. Potrivit sursei citate, este vorba de 5 fete si 8 baieti.…