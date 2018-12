Dosarele lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu raman la aceleasi completuri de judecata de la ICCJ

Stiri pe aceeasi tema

- 19 decembrie este ziua in care noile completuri de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca dosarele lui Liviu Dragnea, Alina Bica, Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc, Calin Popescu Tariceanu si Elena Udrea. Dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost…

- 19 decembrie este ziua în care noile completuri de cinci judecatori de la Înalta Curte de Casație și Justiție judeca dosarele lui Liviu Dragnea, Alina Bica, Victor Ponta, Viorel Hrenenciuc, Calin Popescu Tariceanu și Elena Udrea.

- Membrii noilor completuri de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ au fost desemnati joi, prin tragere la sorti, scrie Romania TV. Dupa repartizarea aleatorie a dosarelor, Liviu Dragnea, Elena Udrea, Alin Bica, Victor Ponta, Toni Grebla, Calin Popescu Tariceanu, Viorel Hrebenciuc.Dupa…

- Joi, ICCJ organizeaza o noua tragere la sorți a completurilor de 5 judecatori. De aceasta data, ca urmare a unei decizii a CSM, se vor folosi bile, urmand a se forma trei completuri in materie penala, nu doar doua, ca pana acum.Astfel, dupa stabilirea componenței, toate dosarele aflate la…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege pentru declasificarea hotararii CSAT 17/2005 privind combaterea coruptiei, initiat de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Propunerea legislativa a trecut cu 79 de voturi „pentru”si 17 voturi „impotriva”.

- Comisia juridica a Senatului va adopta, luni, raport pentru proiectul declasificarii deciziei CSAT 17/2005, urmand ca propunerea legislativa initiata de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sa fie votata saptamana aceasta in plenul forului superior al Parlamentului, prima camera sesizata.

- Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marți, intrevederi cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și cu președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanța CE in Romania, informeaza Mediafax.Principala…