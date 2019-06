Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PMP Traian Basescu sustine ca PSD-ul nu s-a schimbat dupa încarcerarea lui Liviu Dragnea, ci doar s-a profitat de închiderea lui pentru a-i fi aruncare în spate mai multe decât cele pentru care este responsabil, ''dar asta e

- Procurorii DNA cer magistratilor Inaltei Curti redeschiderea unei parti din ancheta Tel Drum, care-l vizeaza pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Este vorba de o parte din ancheta, in cazul careia Tribunalul Teleorman a respins solicitarea. Liviu Dragnea este inchis in penitenciarul Rahova unde executa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa aplicata de…

- Liviu Dragnea a fost condamnat luni de Inalta Curte la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. Decizia e definitiva și executorie. Completul de 5 judecatori a menținut sentința din prima instanța. Liviu Dragnea va trebui sa se predea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut marți, intr-un interviu la Adevarul Live, ca luni au vrut sa vina la Inalta Curte de Casație și Justiție 15.000 de oameni pentru a-l susține, dar a spus ca el i-a oprit de teama apariției unor incidente. Dragnea a mai spus ca asupra judecatorilor din disarul…

- Susținatori ai PSD care s-au adunat, sambata, in fața Casei de Cultura a Sindicatelor din Galați, unde urmeaza sa se desfașoare un miting al social-democraților, sunt huiduiti de 100 de protestatari, stranși in fața Palatului de Justiție. Protestatarii arunca hartie igienica spre susținatori.Citește…

- Procurorii DNA au facut cereri pentru ca termenele de judecata stabilite de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarele lui Liviu Dragnea și a lui Darius Valcov sa fie preschimbate. Anchetatorii vor ca aceste cauze sa fie judecate cu celeritate. Dosarul de Liviu Dragnea are termen pe 20 mai, iar…

- Zeci de silvicultori s-au strans marti in fata Camerei Deputatilor, pentru a cere Parlamentului sa respinga proiectul de lege depus de Liviu Dragnea si alti 6 social-democrati prin care care bisericile primesc terenuri forestiere pe care le-au avut in folosinta sau administrare, dar nu in proprietate.…