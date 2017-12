Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar intr-un dosar de delapidare, al carui prejudiciu este de peste un milion de euro. Procurorii DIICOT il acuza pe medic de „capusarea" Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal, pe care l-a condus timp de aproape un deceniu, in favoarea clinicii…

- Clinica deținuta de Mihai Lucan a fost ridicata pe un teren concesionat de Primaria Cluj-Napoca in anul 2004. Pentru acest teren, Mihai Lucan va plati in total 70.000 de euro și il va putea folosi atata timp cat construcția exista, potrivit unui act adițional la contractual de asociere. Toate acestea…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…

- Medicii de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca (ICUTR) multumesc, intr-o postare pe Facebook, celor care i-au ajutat in campania lor demarata in aceasta toamna. Acestia mai afirma ca ICUTR nu mai acumuleaza datorii. In septembrie, datoriile se ridicau la circa 2 milioane…

- Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogati medici din România. Ultima lui declaratie de avere, depusa în luna ianuarie 2017, la încetarea activitatii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, scoate la iveala o avere impresionanta. Lucan are 1,7 milioane…

- Pe lânga premierele medicale înregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, înfiintat în anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata…

- Finisajul expozitiei foto-documentare "Comunismul in Romania", realizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, s-a desfasurat joi seara in cadrul unui eveniment la Biblioteca Nationala a Romaniei. Demersul expozitional, primul de acest fel in…

- Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Galati a decis cu majoritate de voturi sa declanseze actiuni de protest fata de modificarile Legilor justitiei. Judecatorii au suspendat activitatea de judecata pana pe 29 decembrie, cu exceptia cazurilor urgente.

- UDMR vrea filme subtitrate și in limba minoritaților, in cinematografe Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia…

- Audieri maraton noaptea trecuta la sediul DIICOT din Capitala in dosarul in care profesorul Mihai Lucan este acuzat ca a delapidat un milion de lei din Institutul de Urologie din Cluj. In cursul diminetii, celebrul medic care l-a operat pe Emil Boc, Ion Iliescu si Alexandru Arsinel, va fi adus la Bucuresti. Politistii…

- Politistii DCCO, impreuna cu procurorii DIICOT, efectueaza perchezitii, miercuri dimineata, la clinica din Cluj-Napoca a chirurgului Mihai Lucan, intr-un dosar privind destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in

- Procurorii DIICOT fac miercuri dimineata cinci perchezitii la Cluj, una fiind la o clinica medicala privata, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizati fiind si medicul…

- Doi tineri, unul din Cugir, celalalt din Lunca Muresului, sunt cercetati de Politie, dupa ce au condus autoturisme, aflati sub influenta alcoolului. Au fost opriti in trafic. Potrivit IPJ Alba, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mureș, in timp ce actionau pe raza localitatii Lunca Muresului, l-au…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia speciala pentru legile Justitiei, a precizat, joi, referindu-se la amendamentele depuse la Codurile penale, ca PSD-ALDE intentioneaza sa reconfigureze unele infractiuni, scopul fiind acela de a „curata” Parlamentul de dosare.

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și…

- Verificarile efectuate de polițiștii ploieșteni, zilele trecute, la supermarketuri din Ploiești, au scos la iveala nereguli grave și chiar fapte penale. In cazul unui agent economic, din paleții de lemne lipseau cantitați semnificative, comparativ cu ce era trecut in documente. In cazul altui lot, in…

- Fiica regretatei actrițe Anda Calugareanu a profitat de ce se intampla in aceste zile in Capitala și și-a scos familia la Targul de Craciun din Piața Constituției. Ioana Tufaru, fiica legendarei actrițe Anda Calugareanu , și-a luat soțul și baiețelul, Luca, și i-a scos sa se bucure de spiritul sarbatorilor…

- Ixia, parte a Keysight Business și unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de securitate și vizibilitate a rețelelor din lume, a lansat soluția Software-As-a-Service (SaaS) BreakingPoint Cloud care modeleaza incalcarea securitații datelor și vectorii de amenințare pentru a oferi informații…

- In data de 6 decembrie a.c., in jurul orei 19.45, pe raza localitații Ocna Sibiului, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Mihai Eminescu de catre un sibian in varsta de 41 de ani. Read More...

- Istoricul și scriitorul Stelian Tanase dezvaluie, pe blog, culisele asasinarii poetului Nicolae Labiș, imbrancit sub roțile unui tramvai, in 1956, de doi agenți ai Securitații. Totodata, istoricul pune pe tapet o serie de marturii necunoscute publicului larg, printre care și cea expusa de scriitorul…

- Fostul presedinte al CSM Horatius Dumbrava se intreaba, intr-o postare publicata pe Facebook, in urma publicarii hotararii Sectiei pentru procurori dupa controlului Inspectiei Judiciare la DNA si in care se dispun verificari pentru remedierea deficientelor constatate la nivelul sectiei de combatere…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost joi, la DIICOT, unde le-a indicat procurorilor membrii grupului infractional care sunt "in spatele" lui Romica Parpalea. Asta, dupa ce a facut o plangere pe numele acestuia in urma unui denunț al lui Parpalea la DNA pe numele ei.Ministrul Internelor…

- Anca Murgoci: Ați postat un nou mesaj care iar va duce, probabil, la manipulare. Razvan Constantinescu: Eu vreau valva cat mai mare. Sunt de acord cu valva și o incurajez. Anca Murgoci: Am vazut ca ați vazut un razboi cu presa locala. Razvan Constantinescu: Nu am avut, ci urmeaza…

- Claudiu-Gabriel Costin (30 de ani), clujeanul care in urma cu 2 ani si-a facut poze in cabina pilotilor intr-un avion Wizz Air, dupa ce a trecut fraudulos de filtrele de securitate, a fost condamnat dfinitiv. Deoarece nu a mai gasit bilete la cursa spre Londra, unde locuia iubita sa, tanarul a reusit…

- Doi barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat bauti la volan si au fost trasi pe dreapta de politie. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 14.17, un echipaj din cadrul Poliției Orașului Broșteni a oprit pentru control pe DN 17B, din localitate, autoturismul condus de un ...

- Cladirile si amenajarile care apartin Administratiei Nationale a Penitenciarelor vor fi scutite de avizarea sau autorizarea privind securitatea la incendiu, potrivit unui proiect de hotarare pus luni in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat luni ca liderii PSD prezenti luni dimineata in fata la DNA pentru a-l sustine pe Liviu Dragnea au fost acolo in semn de solidaritate, adaugand ca nu i se pare normal modul in care anumite dosare sunt instrumentate pe banda rulanta, potrivit…

- Șoferul a mai fost prins conducand sub influența alcoolului de trei ori in ultimii ani. Barbatul mai are doua dosare pentru ca a condus ilegal, deși avea carnetul suspendat. Potrivit purtatorului de cuvant Brigada Rutiera, Andra Arsintescu, in anul 2015 a fost descoperit un barbat care conducea…

- Peste 40% din consumatorii casnici si circa 70% din intreprinderile industriale din Republica Moldova, in particular cele din sectorul energetic, utilizeaza gazele naturale ca sursa de incalzire. Tara este dependenta in corpore de gazul rusesc livrat de Gazprom. De aceasta parere este economistul IDIS…

- Un numar de 69 de sanctiuni, in valoare totala de peste 45.000 lei, au fost aplicate luni de politistii rutieri la o actiune de control in zona Unirii, informeaza reprezentanti ai Brigazii Rutiere. Actiunea a urmarit informarea conducatorilor auto cu privire la obligatiile pe care le au in…

- Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman a demarat activitatile pentru admiterea la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj Napoca, din luna ianuarie a anului 2018.

- Nicu Ceaușescu avea brevet de aviator. Baza Militara de la Bobocu, din judetul Buzau, s-a transformat – peste noapte – la mijlocul anilor ’70, intr-un loc extrem de bine pazit pentru Nicu Ceausescu, fiul cuplului dictatorial Nicolae si Elena Ceausescu. Cel supranumit de popor “Printisorul” si-a dorit…

- In acest sens, sase suspecți, toți țigani din Tileagd, sunt duși vineri la audieri la Secția de Poliție nr. 7 de la Tileagd. Reamintim ca joi seara, o echipa de la filmare de la Kanal D, in frunte cu jurnalistul Christian Sabbagh, a fost agresata in Tileagd. Echipa de filmare…

- Reprezentanții Parchetului de pe langa Judecatoria Botoșani au oferit detalii despre intreaga activitate a botosaneanului de 90 de ani acuzat ca a prejudiciat bugetul CFR-ului cu aproape 100.000 de lei.

- Toți cei cinci candidați care au ajuns la proba scrisa pentru postul vacant de consilier superior din cadrul Serviciului gestionare situații de urgența, securitatea muncii și administrativ al Primariei Targu-Jiu au picat concursul respectiv. Notele candidaților, doi cu doctorat, au fost cuprinse…

- Dosare, nume grele, controale și audieri la CSM. Dupa luni de tacere și de acuzații grave, inspectorul care a condus echipa de control la DNA, procurorul Elena Radescu, a facut mai multe declarații in exclusivitate pentru Antena 3, in legatura cu modul in care a decurs aceasta verificare, precum și…

- Mai mulți tineri, care nu au ajuns la varsta majoratului, s-au ales cu dosare penale pentru lovire, dupa ce au batut un adolescent in varsta de 17 ani. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orelor 3.00, in curtea unui club din centrul Fagarașului. Potrivit datelor oferite…

- Președintele american, Donald Trump, este intr-o logica a "raportului de forțe" și "de negare" a multiculturalismului in privința marilor mize internaționale. Afirmația a fost facuta de șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu acordat AFP. "Avem o viziune foarte diferita de cea…

- Medicul salajean Horea Jidveianu, seful Compartimentului Chirurgie si ortopedie infantila din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, este, din nou, tinta unor acuzatii venite din partea unui pacient si a parintilor acestuia. Doctorului i se reproseaza nu doar lipsa de profesionalism, ci si dezinteres…

- "Astazi am avut o audiere, a domnului Ioan Tarnu, fost sef al SRI Alba, lucratori in SRI de 27 de ani. A prezentat comisiei materiale, probe, inscrisuri, CD-uri, documente care sunt declasificate si la care comisia poate sa aiba acces. Ne-a explicat despre aspecte care au doua componente, pe de-o…

- Securitatea, cea mai temuta structura in perioada comunista, a fost "ochiul" care a vazut tot. Nicolae Ceausescu avea sa afle ca pana si el este urmarit. Despre securitatea de atunci si in ce s-a transformat Big Brother acum, aflati intr-un...

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca Legea pensiilor este gata ca proiect, precizand ca, in prezent, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, lucreaza la o estimare tehnica privind logistica si perioada de procesare a celor cinci milioane de dosare de pensii. ‘Da, este gata. Acum doamna ministru Vasilescu…

- Daca dai cautare pe Google numele Tamaris-Taloi Grigore Lucian, iți apar dosare judecatorești in Mureș, Targu Jiu, Craiova, București etc. Omul are 70 de ani și a strans pe parcursul vieții 290 de dosare, unele penale, altele civile. Cam 4,1 dosare pe an, daca ar fi sa le luam de la naștere pana acum.…

- Andrei Plesu – turnat cu nesat de C.V. Tudor la Securitate, in teribilii ani '80 – sustine, pe Facebook, ca fostul sef peremist („poet” de casa a clanului Ceausescu) a fost filat, intr-adevar, de Securitate, dar numai pentru a fi protejat, nicidecum pentru a fi persecutat.

- Directorul Aeroportului Cluj, prezent la a 25-a Conferința și Adunare Generala a Asociației Aeroporturilor din Romania In perioada 2-4 octombrie 2017, s-a desfașurat la Craiova cea de-a 25-a Conferința și Adunare Generala a Asociației Aeroporturilor din Romania, cel mai important eveniment din industria…

- Compania Hewlett Packard Enterprise a permis companiei ruse „Echelon“, asociata cu Serviciul federal de control tehnic și de export din Rusia, sa analizeze software-ul care asigura apararea cibernetica a Pentagonului, susține Reuters. Co-proprietarul „Echelon“, Alexei Markov a declarat pentru Reuters…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan afirma ca liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au ca singura preocupare sa scape de propriile dosare și susține ca demisia este singura opțiune pentru cei doi lideri politici. "Domnii Tariceanu și Dragnea traiesc…

- Romania ramane deplin angajata pentru atingerea obiectivelor Uniunii Energiei, a declarat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o, miercuri, cu vicepresedintele Comisiei Europene Maro? ?efcovic. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis joi AGERPRES, in cadrul intrevederii…