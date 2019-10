Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti stabileste, luni, daca dosarul de coruptie al fostului ministru Elena Udrea si al lui Catalin Andronic poate incepe, cazul retrimis de DNA in judecata fiind in prezent in faza camerei preliminare.Concret, este vorba despre dosarul Hidroelectrica, in care fostul demnitar…

- Curtea de Apel București a inceput judecata in dosarul finanțarii campaniei din 2009 in care este judecat fostul ministru Elena Udrea, fiica fostului președinte Traian Basescu, dar și alte persoane” La termenul de marți al procesului, Instanța a ascultat și a admis cererile Elenei Udrea și a dat…

- Curtea de Apel Bucuresti a reluat, marti, dezbaterea apelului DNA in dosarul fostului ministru Vasile Blaga, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis achitarea acestuia pentru fapta de trafic de influenta cercetata la DNA Ploiesti.La termenul de astazi, DNA a cerut Curții de Apel trimiterea dosarului…

- Dosarul de evaziune fiscala a lui Adrian Sarbu, patron de trust media din Romania, a revenit pe rolul Curții de Apel București dupa ce anchetatorii de la Parchetul instanței supreme au refacut urmarirea penala așa cum a dispus instanța suprema printr-o decizie definitiva.Astfel, dosarul are…

- Liviu Dragnea a formulat apel fața de decizia Tribunalului București de confirmare a noii conduceri PSD, stabilite la Congres. Dosarul este pe rolul Curții de Apel București, iar pâna în prezent nu a fost stabilit un termen de judecata.

- Elena Udrea nu s-a prezentat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde fostul ministru are primul termen in dosarul privind mita de 5 milioane de euro, in care este vizata alaturi de jurnalistul Dan Andronic, dosar retrimis in judecata dupa ce judecatorii ICCJ au anulat o parte din probe.

- Dosarul Udrea-Basescu-Andronic se reia sub mandatul unui nou judecator, stabilit de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce primul magistrat s-a pensionat. Procesul in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic vizeaza presupuse fapte de coruptie. Elena Udrea este acuzata de instigare…

- Procesul care vizeaza presupuse fapte de coruptie in legatura cu finantarea campaniei electorale din 2009, in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, se reia, joi, sub autoritatea unui nou judecator stabilit de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) dupa ce primul magistrat s-a pensionat.Surse…