Dosar Tăriceanu. Decizie în cazul raportului Comisiei juridice "Ne-a facut aceasta solicitare. Am hotarat, pe de o parte, sa prelungim termenul pentru raport cu zece zile, sa permitem senatorilor care doresc sa studieze dosarul sa vada fiecare ce elemente are pentru a-si concluziona un punct de vedere pentru vot si, la fel, sa existe o declaratie de constitutionalitate, pentru ca totusi aceste documente sunt nepublice si ideea este ca cine vrea sa le consulte, sa stie in cunostinta de cauza si sa voteze in cunostinta de cauza, nu neaparat sa poata sa expuna in spatiul public. Incepand de astazi am decis termen zece zile pentru studiere. Speram sa nu mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

