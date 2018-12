Dosar Revoluție. Ion Iliescu, inculpat Pe langa fostul președinte, li s-a mai schimbat incadrarea și lui Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil (Cico) Dumitrescu. In urma cu un an aceștia aveau calitatea de suspect. Iata comunicatul complet al Ministerului Public: „Prin ordonanta din 18.12.2018, procurorii din cadrul Secției parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul penal intitulat generic „Revolutia Romana din decembrie 1989", au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Ion Iliescu (membru și președinte al C.F.S.N.), Gelu Voican Voiculescu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

