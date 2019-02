Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a transmis ca, in dosarul ce vizeaza interventia in forta din 10 august a Jandarmeriei, figureaza 560 de persoane vatamate/ parti civile, ce au depus acte medicale cu privire la vatamarile suferite si ca 1.180 de persoane au fost audiate in calitate de martori. Potrivit anchetatorilor,…

- Procurorii au audiat pana in prezent aproximativ 1.180 de martori si 560 de persoane vatamate si parti civile in dosarul in care se efectueaza in continuare urmarirea penala in legatura cu organizarea, conducerea, modul de interventie a jandarmilor impotriva manifestantilor care au participat la protestul…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a anuntat joi, la Romania TV, ca a primit azil politic in Serbia, dupa ce au fost audiati mai multi martori, printre care Vlad si Andreea Cosma si ca autoritatile de la Belgrad s-au "ingrozit" cand au aflt ca procurorii incurajau falsificarea probelor.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, a inculpatilor: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI (C.C.I.B.), DIMITRIU SORIN-PETRE, la data faptei si in prezent presedinte…

- Cinci procurori de la DNA Oradea s-au prezentat miercuri la Parchetul General pentru a fi audiati in dosarul deschis de Sectia pentru investigare a magistratilor in legatura cu inregistrarea audio in care se discuta despre actiuni de intimidare a judecatorilor. Procurorii nu au dorit sa faca declaratii…

- Sute de persoane s au adunat, sambata, in Piata Victoriei, pentru o actiune anuntata pe retelele de socializare drept 22 Decembrie Revolutia noastra, apoi au plecat in mars spre Piata Universitatii, relateaza Agerpres.O parte dintre manifestanti au steaguri ale Romaniei si Uniunii Europene. De asemenea,…

- Procurorii militari fac ce fac si se gandesc cum sa stabileasca daca jandarmii se fac vinovati de ceva. Astfel, pentru a demonstra ca autoritatile au actionat corect sau nu, la mitingul neautorizat din 10 august, au cerut sa se faca o expertiza a substantelor lacrimogene folosite de jandarmi. Mai mult,…

- Procurorii militari sustin, intr-un raspuns la o solicitare a STIRIPESURSE.RO, ca in dosarul de la Parchetul General privind protestul din 10 august s-a dispus realizarea unei expertize care ar urma sa stabileasca compozitia substanțelor folosite de jandarmi pentru evacuarea protestatarilor. Anchetatorii…