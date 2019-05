Dosar penal ruşinos: Prins furând hainele puse la uscat pe sârmă în faţa blocului Proprietarul hainelor a sunat la politie in momentul in care a observat ca au disparut din locul respectiv. „La data de 26 mai, politistii Sectiei 2 Gara au identificat un barbat de 31 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de furt. In urma cercetarilor, s-a constatat faptul ca, in ziua de 25 mai, acesta ar fi sustras mai multe articole de imbracaminte apartinand unui barbat de 36 de ani, de pe un suport metalic aflat in f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

