Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul accidentului din pădurea de la Inuri. Muncitor forestier, strivit de un copac Polițiștii din Alba au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și nerespectarea masurilor de securitate in munca, in cazul accidentului produs miercuri la o exploatație agricola din zona Inuri, aproape de Vințu de Jos. Un barbat care lucra acolo a murit dupa ce un arbore pe care incerca sa il doboare controlat, s-a […] Citește Dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului din padurea de la Inuri. Muncitor forestier, strivit de un copac in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

