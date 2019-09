Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis un doar penal pentru ucidere din culpa si vatamare in cazul accidentului provocat de fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Mario Iorgulescu, pe Soseaua Chitilei. In urma accidentului, tanarul de 24 de ani a ramas fara permis de conducere.

- Politia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare din culpa in cazul accidentului provocat de Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ramanand fara permisul de conducere, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Mario Iorgulescu a fost acuzat de ucidere din culpa și vatamare corporala in cazul accidentului provocat duminica de acesta și in urma caruia a rezultat...

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, a fost implicat intr-un accident grav in noaptea de sambata spre duminica, pe Șoseaua Chitilei. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a oferit prima reacție dupa tragicul accident in care o persoana și-a piedut viața. Mario Iorgulescu…

- In urma cu cateva zile, in jurul orei 02.50, in timp ce patrula pe raza comunei Vicovu de Jos, un echipaj din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control autoturismul condus de un tanar de 18 ani din judetul Constanta, care locuia fara forme legale in localitate.La verificarile…

- Politia Prahova a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului de munca petrecut intr-o hala din Parcul Industrial Ploiesti, apartinand companiei Yazaki. Ancheta a fost deschisa dupa ce un muncitor a fost gasit in stare de inconstienta la bancul de lucru. Ulterior, barbatul…

- Polițiștii din Alba au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și nerespectarea masurilor de securitate in munca, in cazul accidentului produs miercuri la o exploatație agricola din zona Inuri, aproape de Vințu de Jos. Un barbat care lucra acolo a murit dupa ce un arbore pe care incerca sa il…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, în urma unui accident produs pe DJ 222, în județul Tulcea, în care au fost implicate un microbuz și un camion. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Accidentul a avut loc miercuri dimineața pe DJ…