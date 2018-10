Dosar penal pentru o femeie de 64 de ani care s-a urcat băută la volan O femeie de 64 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistata in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice Șoferița, a oprita pentru control, marți seara, pe strada Republicii de polițiștii din cadrul Politiei Statiunii Rașnov. Oamenii legii au testat-o cu aparatul etilotest și a reieșit o concentrație de peste 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat. In consecinta, aceasta a fost condusa la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

