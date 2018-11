Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Cazacu, dispecer la IPJ Vaslui, a facut accident auto pe podul Crasna și s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Asta pentru ca fata Marianei, de 14 ani, s-a ales cu cateva rani și a ajuns pe mainile medicilor. Dar aici intervine incercarea femeii care a condus de a scapa…

- Rasturnare de situatie in cazul mortii lui Ilie Balaci! Politistii din Craiova au deschis un dosar penal…Vezi de ce… Politistii din Craiova au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul lui Ilie Balaci, potrivit procedurilor, pentru a putea fi dispusa expertiza medico-legala, au informat…

- Dupa ce in prima faza s-a aflat ca intr-o gospodarie dintr-o localitate damboviteana in care erau crescuti mai multe suine a fost confirmata, recent, pesta porcina africana, mai nou au iesit la iveala informatii absolut stupefiante. Si anume ca, desi abia la sfarsitul saptamanii trecute s-a confirmat…

- La data de 2 septembrie a.c., Sectia 6 Politie Rurala Targu Carbunesti a fost sesizata prin apelul 112 de un participant la trafic, cu privire la faptul ca pe raza comunei Saulesti a avut loc un accident rutier, soldat cu o victima. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa care a constatat…

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul celor doi ingrijitori care au fost atacati de un urs la Gradina Zoologica din Brasov. „Este vorba despre doi barbati in varsta de 47, respectiv 60 de ani, care au fost atacati de un urs in timp ce faceau curatenie in tarcul…

- Politistii din Teleorman au deschis, luni, un dosar penal dupa ce reprezentanții Spitalului de Urgența Alexandria i-au sesizat in legatura cu decesul unui barbat de 62 de ani, care s-a simțit rau dupa ce a participat la protestul din 10 august din Capitala si a decedat ulterior

- Politistii damboviteni au intocmit un dosar penal pentru accident de cale ferata si vatamare corporala din culpa in cazul utilajului CFR care a deraiat, joi, in zona localitatii dambovitene Titu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Dambovita, Alexandra Ciurea. Doua persoane au fost…