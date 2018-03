Dosar penal pentru distrugere. Recomandarile politistilor pentru biciclisti.

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, in perioada 18-22 martie 2018, in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Politia recomanda soferilor sa atentie sporita la volan.

- Mai mulți tineri din Bistrița-Nasaud au fost identificați, miercuri, de polițiști, ca fiind autorii unor furturi care au avut loc in ultima luna pe raza județului. Toți cei in cauza s-au ales cu dosare penale pentru furt sau furt calificat calificat. Poliția a fost sesizata, miercuri, despre faptul…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a intocmit un dosar penal de distrugere din culpa in urma incendiului care a afectat grupul energetic numarul 7 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni, din Complexul Energetic Oltenia. Focul a izbucnit marti noapte in ...

- Incendiul izbucnit marți seara la Grupul 7 din cadrul Termocentralei Turceni s-a incheiat cu dosar penal. Poliția efectueaza cercetari pentru distrugere din culpa. Pompierii au reușit sa stinga focul dupa o intervenție de peste șase ore. „La data de 13 martie, politistii din cadrul Poliției…

- La data de 13 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au fost sesizati prin apelul 112 de un barbat de 36 de ani, din comuna Malu Mare, dispecer in cadrul Termocentralei Turceni, despre faptul ca la blocul sapte al termocentralei, a izbucnit un incendiu, la dulapurile electrice de…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- Un barbat din Radești s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un tractor, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie, politistii din Radești l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din comuna, in timp ce conducea un […]

- Doi copii minori, frate si sora, in varsta de 8 ani, respectiv 10 ani, au fost declarati disparuti de catre mama lor. Femeia acuza ca cei doi copii ar fi fost luati luni de catre tatal lor chiar din fata scolii si nu au mai ajuns acasa. Parintii minorilor sunt divortati, iar instanta a decis ca mama…

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Un minor in varsta de 16 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, este cercetat pentru furt din locuinta, fapta in legatura cu care Politia a fost sesizata in 10 februarie. Potrivit IPJ Alba, in 9 februarie, tanarul ar fi patruns in locuinta unui cetatean din comuna Bucerdea Granoasa si ar fi sustras un telefon…

- Ieri, 21 februarie 2018, politistii Postului de Politei Rosia Montana l-au identificat pe un tanar de 20 de ani, din comuna, ca banuit de comiterea furtului unui ATV, fapta sesizata politiei la data de 24 martie 2017. Se pare ca, tanarul ar fi profitat de faptul ca vehiculul a fost lasat, de proprietar,…

- La data de 22 februarie a.c., in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un elev botosanean a fost dus in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala, in timpul programului. Tanarul are o fractura de craniu si a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. La nivelul scolii se face o ancheta, iar agresorul va fi supus unei expertize.

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.Potrivit…

- Dosar penal "in rem" dupa prabusirea pasarelei din Gara de Vest Ploiesti Trafic feroviar blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov, dupa ce o pasarela metalica din Gara de Vest Ploiesti s-a prabusit peste calea ferata, februarie 2018. Foto: Simona Uta. Politia a deschis dosar penal in rem privind incidentul…

- Sambata, 17 februarie 2018, in jurul orei 20.20, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ampoita, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor…

- La data de 17 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat doi barbati, de 47, respectiv 60 de ani,din localitatea Cerchezu, judetul Constanta, care ar fi efectuat sapaturi intr o zona cu potential arheologic reperat, din localitate, unde au gasit trei vase de…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control luni, 12 februarie a.c., la ora 10.31, pe Drumul Național 1F, in localitatea Sinmihaiu Almașului, autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 46 de ani, din comuna Crasna. Conducatorul auto a prezentat polițiștilor un permis de conducere…

- Ieri 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule .…

- Un tanar din Alba Iulia a fost prins in flagrant, in timp ce fura bunuri dintr-un supermarket aflat pe Calea Motilor din oras. A fost surprins de angajatii magazinului, care au anuntat Politia. Potrivit IPJ Alba, in 5 februarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat…

- Ieri, 31 ianuarie 2018, politistii din Zlatna l-au identificat pe un barbat din Fenes ca banuit de comiterea unor fapte de distrugere si furt in legatura cu care, politia a fost sesizata in 15 ianuarie a.c. Se pare ca, in noaptea de 07/08 ianuarie a.c., barbatul, in varsta de 57 de ani, ar fi patruns,…

- Un barbat de 39 de ani din Rovinari s-a ales cu dosar penal pentru distrugere. Barbatul a distrus monitorul unui aparat de jocuri de noroc, tip „shlot-machine", ce apartine unei societati comerciale din localitate. "La locul faptei...

- Politia doljeana a deschis dosar penal in cazul unei minore de 15 ani, institutionalizata in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, care a ramas insarcinata. Aceasta a nascut anul trecut, iar potrivit politistilor, cel cu care ...

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 19.10, pe Drumul Comunal 24, in localitatea Jac, un tanar de 23 ani, din Jac, in timp ce conducea autoturismul a accidentat un barbat de 50 ani, care se afla pe mijlocul parții carosabile. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a transportat victima la domiciliu,…

- Politistii craioveni au deschis dosar penal in cazul unei minore de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de plasament, care a nascut un baietel. Si tatal copilului este, de asemenea, de la un centru de plasament. Angajatii Directiei Generale deA Asistenta SocialaA si Protectie a Copilului Dolj…

- Politistii de investigatii criminale l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din municipiul Bucuresti, ca banuit de comiterea unui furt cu un prejudiciu total de 600 de lei. Se pare ca, in luna noiembrie 2017, cand a eliberat un apartament din Alba Iulia, pe care-l inchiriase in regim hotelier,…

- Casa emblematicului actor Bela Lugosi, din orașul timișean Lugoj, a ajuns obiectul unui dosar penal, in care polițiștii fac cercetari in legatura cu modul in care a fost restaurata cladirea, scrie lugojeanul.ro. Aceștia au fost sesizați, la inceputul acestui an, dupa ce reprezentanții Direcției de Cultura…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci tineri, in varsta de 18 ani,…

- Un tanar de 22 de ani, angajat al societatii Rondocarton Targoviste, a ajuns in stare grava al Spitalul Judeteande Urgenta din Targoviste, in urma unui accident de munca ce a avut loc, luni.

- Politistii si procurorii fac cercetari, dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare. Potrivit sursei citate, tanara care a fost adusa la UPU…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din comuna Sona este cercetat de politie, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism cu autorizatia de circulatie expirata de mai bine de o luna. Potrivit IPJ Alba, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au oprit, joi, pentru control, in timp ce actionau…

- Un iesean s-a ales cu dosar penal dupa ce i-a facut o gluma cumnatului sau, sustragandu-i masina. Acesta din urma lasase masina parcata in fata casei sale, cu cheile in contact. Dupa ce a sunat la politie, cumnatul sau i-a spus ca el este cel care i-a "furat" masina, in gluma. "La data…

- Un autocar a ars ca o torța seara trecuta in comuna Padeș. Mașina se afla in mers in momentul in care un scurtcircuit la motor a aprins focul care a cuprins imediat intregul mijloc de transport. In momentul in care a vazut flacarile, șoferul a avut o reacție uimitoare. De teama unei explozii care putea…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un barbat de 33 de ani, din Blaj, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de distrugere sesizata politiei la sfarșitul lunii decembrie 2017. Se pare ca barbatul ar fi distrus tastatura unui aparat ATM apartinand unei unitati…

- Politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar din comuna Jidvei in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, pe strada principala din localitatea Șona. Tanarul este cercetat pentru conducerea unui autovehicul neinmatriculat. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de: 1 ori

- Politistii gorjeni au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa in cazul distrus aseara in urma unui incendiu, la Pades. Un sofer de 50 de ani, din Pades, a anutat pompierii ca autocarul pe care il conducea a luat ...

- Incident grav la o unitate de invatamant din Dambovita. Cinci copii de la gradinita din comuna Bucsani au fost infestati cu TBC de la educatoarea lor. Femeia avusese TBC in trecut, iar boala a recidivat. (VEZI SI: Si-a luat copilul de la gradinita si a observat pe corpul lui mici rani rosii. Cand i-a…

- Un tanar din Salistea s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o masina fara permis. Si nu doar atat. A prezentat politistilor care l-au oprit in trafic un permis de conducere fals, emis de autoritatile din Republica Moldova, pe alt nume. Potrivit IPJ Alba, in 11 ianuarie, in jurul orei 11.00, politistii…

- Un tanar din comuna Ighiu s-a ales cu dosar penal. A furat o bicicleta din scara unui bloc, in noaptea de Revelion. Politia recomanda cetatenilor sa nu-si lase bunurile nesupravegheate sau neasigurate. Potrivit IPJ Alba, in 8 ianuarie, politistii Postului de Poliție Ighiu l-au identificat pe un tanar…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca oamenii legii s-au sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Spitalul Baicoi, petrecut in ziua de 7 ianuarie, cand medicul Marta Coman a refuzat sa interneze o femeie in varsta de 87 de ani, cu afecțiuni…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Polițiștii Secției 7 Poliției Rurala Maldarești au intocmit dosar penal unui șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice, la volanul unei mașini neinmatriculate. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in noaptea de 4 ianuarie, polițiștii au depistat in Oteșani, pe ...

- Politia a pornit un proces penal pe faptul incalcarii din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, in cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-si nasca copilul mort in toaleta Institutului Mamei si Copilului.

- In prima dimineata din an, in jurul orei 05.30, politistii din Baia Sprie au intervenit la un eveniment sesizat prin SNUAU 112. Un barbat din oras a declarat ca o persoana necunoscuta a rupt oglinda autoturismului sau, parcat pe strada Decebal. Politistii l-au identificat pe cel in cauza, un tanar…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- Copiii au intrat in vacanța de iarna și in magia sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou. Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale si prevenirea victimizarii copiilor, Politia vine cu urmatoarele recomandari: Pentru parinti:- Discutati deschis cu copilul vostru,

- Politistii ialomiteni au depistat in trafic, in Slobozia, un barbat de 56 de ani din municipiul Constanta, desi anterior consumase bauturi alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest Drager a rezultat valoarea 0,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost ulterior transportat la cea mai…

- Locuitorii unui cartier galatean au tras o sperietura zdravana azi noapte dupa ce au auzit o explozie extrem de puternica. Zgomotul venea de la o masina care fusese cuprinsa de flacari, incendiul fiind provocat intentionat.