Procurorul general Bogdan Licu a declarat, astazi, ca la Secția de anchetare a magistraților a fost deschis dosar penal privind modul in care a acționat procuroarea in cazul fetiței din Mehedinți, iar o echipa se afla la Craiova pentru cercetari. Dosarul vizeaza abuz in serviciu, potrivit surselor judiciare. „In calitate de procuror general, nu tolerez […]