- Mircea Draghici, omul propus de Viorica Dancila la Ministerul Transporturilor in locul lui Lucian Șova s-ar fi ales cu dosar penal la Parchetul General! Informația a fost confirmata de surse avizate apropiate anchetei. Acestea au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO. ca la Parchetul General ar exista…

- O femeie a murit, alte cateva au ajuns la spital, iar blocul in care a izbucnit incendiul este si mai afectat. Cu toate acestea, zeci de persoane locuiesc ilegal, si nu doar din vina lor, primaria avand in vedere sa demoleze imobilul. Politia a deschis dosar penal.

- Liderii PSD s-au reunit marti seara intr-o sedinta a Biroului Politic National al PSD, dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o numi pe Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Transporturilor si pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii. La sedinta a luat parte si premierul Viorica Dancila. Social-democratii…

- Serviciul Roman de Informatii a sesizat DIICOT in legatura cu publicarea de catre Darius Valcov, consilier premierului Viorica Dancila, a unui protocol de colaborare intre SRI si Parchetul General.

- Parchetul General (PG) a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunile de abuz in serviciu si conflict de interese in cazul ministrului de Externe Teodor Melescanu. Acesta și-a numit fiul vitreg consul general la Strasbourg.