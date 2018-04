Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis joi anularea ordonantei de punere in miscare a actiunii penale fata de Dinu Pescariu si Claudiu Florica, trimisi in judecata pentru spalare de bani in dosarul Microsoft. Decizia tribunalului nu este insa definitiva, iar DNA poate face contestatie. …

- Decizie neasteptata. Ajuns in instanta dupa ce DNA l-a acuzat de spalare de bani, Dinu Pescariu a aflat ce au descoperit judecatorii, fapt ce i-a facut sa anuleze ordonanta de punere in miscare a actiunii penale in dosarul Microsoft. Magistratii Tribunalului Bucuresti au stabilit ca de la dosar lipseste…

- Informație bomba intr-un dosar greu! Dinu Pescariu scapa de dosarul Microsoft, anunța Antena3. Mai exact, Tribunalul București a decis retrimiterea dosarului la DNA dupa ce a constatat ca din dosar lipsea un aviz esențial al procurorului general. Reamintim ca pe 27 martie procurorii DNA au dispus clasarea…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au dispus, joi, anularea ordonantei de punere in miscare a actiunii penale dispuse de catre procurori fata de Dinu Pescariu si Claudiu Florica in dosarul Microsoft. Decizia nu este definitiva.

- Informație bomba intr-un dosar greu! Dinu Pescariu scapa de dosarul Microsoft, anunța Antena3. Mai exact, Tribunalul București a decis retrimiterea dosarului la DNA dupa ce a constatat ca din dosar lipsea un aviz esențial al procurorului general. Reamintim ca pe 27 martie procurorii DNA au dispus clasarea…

- Dinu Pescariu este la un pas de a scapa de dosarul Microsoft, anunța Antena3. Tribunalul București a decis retrimiterea dosarului la DNA dupa ce a constatat ca din dosar lipsea un aviz esențial al procurorului general.Decizia Tribunalului București vine la doar cateva luni dupa ce procurorii…

- Dosarul Microsoft este urmarit de erori judiciare. Dinu Pescariu și Claudiu Florica, artizanii afacerii Microsoft și ultimele "trofee" ale DNA din mega-dosarul de corupție, pot sta liniștiți și pot așteapta și ei prescrierea faptelor.

- Licentele educationale Microsoft achizitionate de Guvernul Romaniei de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele carora le erau destinate aveau sisteme de operare preinstalate, potrivit rechizitoriului prin care oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost…

- Licentele educationale Microsoft achizitionate de Guvernul Romaniei de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele carora le erau destinate aveau sisteme de operare preinstalate, potrivit rechizitoriului prin care oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost…

- Licentele educationale Microsoft achizitionate de Guvernul Romaniei de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele carora le erau destinate aveau sisteme de operare preinstalate, transmite DNA. "Extinderea contractului comercial de inchiriere licente pentru produse educationale…

- Licentele educationale Microsoft achizitionate de Guvernul Romaniei de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele carora le erau destinate aveau sisteme de operare preinstalate, potrivit rechizitoriului prin care oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost trimisi…

- Licentele educationale Microsoft achizitionate de Guvernul Romaniei de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele carora le erau destinate aveau sisteme de operare preinstalate, potrivit rechizitoriului prin care oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost trimisi…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti PTB a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei citate de Agerpres.ro. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Dosarul Microsoft. Cel mai rasunator din arhiva DNA a ultimilor 15 ani. Un fel de Perla Coroanei cu care se mandrea șefa DNA, procurorul Laura Codruța Kovesi. Agenții FBI nu-i dadusera un ajutor insemnat in marea ancheta care viza 9 miniștri ai Guvernului Romaniei, așa cum avea sa maruriseasca intr-un…

- Șapte foști demnitari au fost scoși seara trecuta de sub urmarire penala in dosarul Microsoft dupa ce faptele de care aceștia erau suspectați s-au prescris. Defilare cu catușe prin fața camerelor, acuzații de luare de mita și spalare de bani au fost ingredientele de imagine ale Direcției Naționale…

- * Aproximativ unul din sase romani (15%) a consumat, in ultimul an, antibiotice fara reteta furnizata de medic, se arata intr-un studiu realizat de Cult Market Research. Conform cercetarii, nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si varstnici. * Ministerul Public a anuntat…

- "Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a primit o informare din partea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie in legatura cu modul de instrumentare a cauzei cunoscuta generic sub denumirea 'dosarul Microsoft', precum si cu masurile intreprinse…

- Parchetul General afirma ca, dupa o informare primita din partea sefei DNA, a sesizat inca din 20 septembrie 2017 Inspectia Judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft, in care pentru sapte ministri a fost dispusa clasarea cauzei. Procurorul general al Parchetului de pe langa…

- Parchetul General afirma ca, dupa o informare primita din partea sefei DNA, a sesizat inca din 20 septembrie 2017 Inspectia judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft, in care pentru sapte ministri a fost dispusa clasarea cauzei. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta…

- "Intrebarea este cine le mai repara acestor oameni care au fost hartuiti ani de zile intr-o ancheta mizerabila si fara nicio sustinere cu probe, cine le repara perioada de stres prin care au trecut, sanatatea, imaginea publica si greutatea care a apasat pe umerii acestor oameni si in sanul familiilor…

- Acuzațiile la adresa a șapte foști miniștri ai educației au fost clasate. Este vorba despre Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu și Daniel Funeriu, foști miniștri ai educației, Mihai Tanasescu, fost ministru al Finanțelor, Șerban Mihailescu, ministru coordonator al SGG, Dan Nica și Adriana Țicau,…

- Fostul șef Microsoft, Dinu Pescariu, Claudiu Florica și Gabriel Sandu au fost trimiși in judecata de DNA in dosarul Microsoft. Pe de alta parte, șapte foști miniștri au scapat de acuzații fiindca faptele pentru care ei au fost anchetați s-au prescris. Procurorul care a demarat anchetarea acestora pentru…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. DNA a dispus anterior clasarea cauzei in dosarul Microsoft si fata de fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, faptele au fost comise de cei doi in calitate de ...

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Astfel, 7 foști miniștri scapa de toate acuzațiile.Iata comunicatul DNA ”In cauza mediatizata in 26 septembrie 2014,…

- La data de 01 februarie 2018, au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: FLORICA CLAUDIU IONUT si PESCARIU DINU MIHAIL, reprezentanti in fapt drept ai societatilor Profinet AG si Slytehrin Marketing Ltd, fiecare pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. In rechizitoriul intocmit in…

- ICCJ a decis sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3" Dinu Pescariu. Foto: Arhiva. Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis astazi sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", în care sunt judecati fostul ministru al comunicatiilor, Gabriel Sandu; oamenii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Judecata in dosarul „Microsoft 2”, in care fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir si oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu sunt acuzati de coruptie, poate incepe, a stabilit miercuri Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica și Calin…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interdicție a inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a S.C. Tel Drum S.A, firma despre care procurorii susțin ca ar fi controlata de liderul PSD, Liviu Dragnea. Pe 27 decembrie, S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisa in judecata, ca…

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 Hidroelectrica a obtinut un succes important in fata unei instante arbitrale internationale, dupa ce a castigat in fata instantelor romanesti toate litigiile generate de denuntarea de catre administratorul judiciar Euro Insol a contractelor de furnizare energie electrica…

- Fostul tenismen Dinu Pescariu s-a prezentat vineri la sediul DNA unde i s-a adus la cunoștința ca este acuzat și de spalare de bani in dosarul „Microsoft3”. Atat Pescariu, cat și Claudiu Florica, ajuns și el azi in fața procurorilor, sunt acuzati de spalare de bani, fiind trimisi in judecata impreuna…

- Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost vineri dimineața DNA. La iesirea din sediu, primul, caruia i s-a mai adus la cunostinta o acuzatie de spalare de bani in dosarul Microsoft, a declarat ironic ca a aflat cat de corupt...

- Tot vineri, Dinu Pescariu, dar și Claudiu Florica vor fi audiați la sediul DNA. Amintim ca Roberta Anastase a fost audiata, joi, la DNA, in calitate de martor. "Am fost audiata in calitate de martor. Mai multe detalii știți foarte bine ca nu va pot da. Fiind ancheta in curs, am fost chemata…

- Vineri, 19 ianuarie, Dinu Pescariu, dar și Claudiu Florica vor fi audiați la sediul DNA. Amintim ca Roberta Anastase a fost audiata, joi, la DNA, in calitate de martor. "Am fost audiata in calitate de martor. Mai multe detalii știți foarte bine ca nu va pot da. Fiind ancheta in curs, am fost…

- Fostul tenismen Dinu Pescariu și Claudiu Florica au ajuns la DNA. Ei au fost citati oficial, impreuna cu avocatii lor, pentru a da declaratii intr-un nou dosar desprins din Microsoft.Cei doi sunt acuzati de spalare de bani, fiind trimisi in judecata impreuna cu fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel…

- Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florica au sosit vineri dimineața la sediul DNA pentru a fi audiați in dosarul „Microsoft 3”.Pe 10 aprilie 2017, DNA i-a pus sub acuzare pe Dinu Pescariu și Claudiu Florica, reprezentanți ai firmei D.Con-Net AG, pentru instigare la infracțiunea de…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Dinu Pescariu este principalul denuntator din ”dosarul Microsoft”, capatand un renume greu de egalat in domeniul anticoruptie. A denuntat-o chiar si pe Elena Udrea, a fost implicat in tunuri imobiliare precum preluarea bazei ”Cutezatorii” si a fost partener cu fostul sef al Siemens Romania, Claudiu…

- De-a lungul anilor, au existat o serie de medici care au avut probleme penale, care au fost acuzati de luare de mita, de malpraxis sau chiar de constituire de grup infractional organizat. Acestia ar fi realizat, potrivit procurorilor, averi semnificative din mita sau din fraudarea sistemului.…