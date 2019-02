Dosar Khashoggi. ONU verifică înregistrările cu asasinatul Oficialul turc a facut acest anunt cu ocazia intrevederii cu echipa ONU, condusa de Agnes Callamard, raportor special pentru executii extrajudiciare, sumare sau arbitrare. Totodata, el a declarat ca 'Nu exista sperante sa se faca dreptate acolo (in Arabia Saudita), deoarece principalul suspect este in masura sa exercite control asupra comisiei de ancheta sau a procesului judiciar', fara insa a da nume. Marti, Agnes Callamard a examinat cartierul in care se afla cladirea consulatului saudit, dar nu a primit permisiunea de acces din partea autoritatilor saudite. Detalii de la procurorul sef… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

