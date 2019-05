Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal a dispus joi trimiterea dupa gratii a fostei analiste militare americane Chelsea Manning pentru ''ultraj la adresa justitiei'', deoarece a refuzat sa raspunda la intrebarile privind fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relateaza AFP. Aceasta figura simbolica pentru…

- Fosta analista militara americana Chelsea Manning a declarat ca nu este dispusa sa raspunda la intrebarile justitiei din SUA privind fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, chiar daca acest refuz ar putea insemna o noua condamnare la inchisoare, relateaza AFP. Chelsea Manning, care a stat deja sapte ani…

- La 8 martie, Chelsea Manning a fost incarcerata pentru ultraj la adresa justitiei, dupa ce a refuzat sa depuna marturie in fata unui mare juriu insarcinat cu ancheta asupra WikiLeaks si a fondatorului sau, caruia i-a transmis in 2010 o multime de documente confidentiale. Eliberarea sa intervine la…

- Declaratii de dragoste la inchisoare. Actrita americana Pamela Anderson l-a vizitat la penitenciar pe fondatorul Wikileaks, Julian Assange, si le-a declarat apoi jurnalistilor ca il iubeste. Artista le-a cerut oamenilor sa-l sustina pe Assange, despre care spune ca e nevinovat.

- Unul dintre prietenii lui Julian Assange a susținut ca fondatorul WikiLeaks a fost transferat la "Guantanamo-ul britanic", scrie Bloomberg, adaugand ca unitatea l-a gazduit pe mana dreapta a lui bin Laden.

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, este inculpat in SUA pentru asociere infractionala in vederea comiterii de ''piraterie informatica'', a anuntat Departamentul Justitiei american, potrivit AFP. In cazul…

- Julian Assange a fost arestat de poliția britanica, dupa 7 ani de gazduire in Ambasada Ecuadorului.El s-a opus arestarii, așa cum se vede din imaginile de la fața locului, și i-a șocat chiar și pe analiști cu noua sa infațișare. Departamentul american al Justitiei il acuza pe fondatorul WikiLeaks,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de închisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita în timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei în alegerile din 2016,…