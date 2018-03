Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Administratiei Domeniului Public sector 1, Alin Vieru, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, i-a spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1 i-ar fi ce...

- Raportul Curții de Conturi arata nenumarate modalitați in care banii publici se duc pe Apa Sambetei. Libertatea a prezentat deja cum ANCOM nu a colectat 324 de milioane de lei la buget , cum Radiocom a provocat o paguba de aproape 200 de milioane de lei dintr-un singur proiect sau cum Romania a pierdut…

- Nu a durat prea mult pana a pus pe roate aceasta afacere • Banii au inceput sa curga destul de repede, iar reteta parea sa fie una perfecta • La finalul saptamanii trecute, judecatorii de la Tribunalul Iasi l-au condamnat pe unul dintre golanii din Pacuret care vindeau fete in Italia pentru prostitutie…

- Directorul ADR Sud Muntenia si presedintele Consiliului Judetean Arges au semnat ieri contractul de finantare cu bani europeni pentru „Conservarea si Consolidarea Cetatii Poenari de Arges“. Investitia totala va fi de aproape 11 milioane RON, din care, peste 9 milioane RON vor fi bani europeni, contributia…

- Registrul roman de domenii .ro, RoTLD anunța ca in data de 1 martie 2018, a implementat sistemul de inregistrare și mentenanța anuala pentru domeniile ".ro". Acestea se vor inregistra sau reinnoi pe o perioada limitata de timp, minim 1 an și maxim 10 ani. Pentru reinnoirea numelor de domenii, posesorii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: VIERU ALIN, director general al Administrației Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1 București, pentru savarșirea infracțiunii de luare de…

- Aflata in plin proces cu asociatia CREDIDAM, pe care o acuza ca i-a „sifonat” banii cuveniti, Inna a primit o lovitura sub centura chiar de la judecatorii de la care spera sa ii faca dreptate. De aproape un an, Inna incearca sa recupereze banii cuveniti din drepturi de autor, incasati de CREDIDAM si…

- Deputatul PSD Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a declarat, printr-un comunicat de presa, ca Parlamentul va modifica in acest an doua legi esențiale pentru accelerarea investițiilor publice, respectiv legea achizițiilor publice și legea parteneriatului…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in urma descinderilor au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor bunuri in valoare de aproximativ 250.000 de euro, susceptibile a proveni din savarsirea de infractiuni. De asemenea, au fost gasiti…

- Fermierii pot depune, la Centrele locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) din județul Salaj și la sediul central județean APIA din Zalau, cererile unice de plata a subventiilor pe 2018, incepand din data de 1 martie. Perioada de depunere a acestor solicitari, care este…

- Conducerea Școlii Generale Alexandru Ștefulescu din Targu-Jiu, organizeaza sambata, 3 martie Ziua portilor deschise. Astfel, in acest week-end, parinții și viitorii elevi vor avea ocazia sa se familiarizeze cu ceea ce implica actul școlar in unitate. Aurel Popescu, directorul Școlii Generale Alexandru…

- Comunicat. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BOLOȘ FLORIȚA, la data...

- Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu vinde incepand de joi bilete online, de pe propriul site, la acelasi pret cu cele comercializate la agentia teatrala, dar la un pret majorat cu cinci lei, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Incepand de astazi, 22 februarie, biletele…

- Directorul sportiv al echipei nationale a Romaniei, Adrian Mutu, considera ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a intors la FC Viitorul de la Fiorentina. "A facut foarte bine ca a plecat. Perioada cat a stat acolo i-a prins bine, dar el a fost considerat drept junior. Eu il vad ca parca…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- John Cryan, șeful Deutsche Bank anticipeaza ca banii cash vor disparea in urmatorii zece ani, deoarece sunt "ingrozitori de scumpi și ineficienți“.Afirmatia sa este cel putin stranie, in contextul in care germanii, care au cea mai prospera economie europeana, iubesc bancnotele si monedele.…

- Banii pot reprezenta o provocare uriașa pentru sanatatea oricarui cuplu. Tu poți fi o persoana calculata și strangatoare, in timp ce el prefera sa arunce cu banii in stanga și in dreapta. Pentru mai mult echilibru in relație, aspectul financiar trebuie discutat de la un moment incolo. In acest fel,…

- Banii cash vor disparea in urmatorii zece ani, deoarece sunt „ingrozitori de scumpi si ineficienti“, spune John Cryan, seful Deutsche Bank. Afirmatia sa este cel putin stranie, in contextul in care germanii, care au cea mai prospera economie europeana, iubesc bancnotele si monedele. In nicio alta tara…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene este urmarit penal intr-un nou dosar instrumentat de DNA, au anuntat, miercuri, procurorii anticoruptie. Arsene este acuzat ca ar fi cerut 5% dintr-un contract in valoare de 60 de milioane de lei. Procurorii anticoruptie noteaza ca Ionel Arsene, la data faptelor deputat…

- In bugetul pe anul 2018, Primaria Sectorului 1 va aloca 5 milioane RON pentru cheltuielile de bunuri și servicii ale spitalelor • Prioritatea numarul 1- Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri Primaria Sectorului 1 va aloca in acest an importante fonduri de la…

- Banii dați pe medicamente in perioada internarii pot fi recuperați.: pacienții care-și cumpara medicamente din banii lor pe perioada internarii iși pot recupera foarte ușor cheltuiala. Pur și simplu trebuie sa prezinte bonul fiscal la managerul spitalului. Cu toate acestea, extrem de puțini recurg la…

- Pacienții care-și cumpara medicamente din banii lor pe perioada internarii iși pot recupera foarte ușor cheltuiala. Pur și simplu trebuie sa prezinte bonul fiscal la managerul spitalului. Cu toate acestea, extrem de puțini recurg la aceasta soluție.

- Pompiliu Budulan a a luat o mita de 2,7 milioane euro Unul dintre cele doua contracte vizate in dosarul fostului director Nuclearelectrica Pompiliu Budulan ar fi incheiat cu firma SIVECO in noiembrie 2009, reiese din surse judiciare. Budulan este cercetat penal sub control judiciar pentru luare de mita,…

- Razvan Burleanu a declarat ca politistii i-au adus la cunostinta de un dosar deschis in urma unor plangeri depuse de doi fosti angajati, care sustin ca nu au fost reintegrati. SOC in FOTBAL. Razvan Burleanu, chemat de urgenta la POLITIE "Sunt doi fosti angajati care au fost reintegrati…

- Procuratura Anticoruptie a expediat în judecata cauza penala de învinuire a trei polițiști – doi angajați ai Inspectoratului National de Patrulare si un ofițer de investigație din cadrul Direcției poliție a municipiului Chișinau – pentru tentativa de a mușamaliza un dosar…

- Noul director al SC Domeniul Public Campia Turzii SA, Giurgiu Calin Dan, și-a dat in petec la mai puțin de 2 luni de la numirea in funcție! Cu de la sine putere, el a incheiat un contract se ”servicii publicitare” pe un site care aparuse de... vreo 2 saptamani! Ca omul iși permite, doar nu-s banii lui!…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Din acest an, absolvenții care reusesc angajarea pot cere o prima de insertie egala cu triplul valorii indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajarii, totalizand 1.500 de lei. De aceasta facilitate pot beneficia insa doar cei care se inscriu in evidentele unei agentii de…

- Un barbat a fost retinut de procurorii anticoruptie din Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași anunta, intr-un comunicat remis Vocea.biz, ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Muzeul Judetean Botoșani, Sectia Stiintele Naturii Dorohoi, in colaborare cu Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” organizeaza in perioada 15 ianuarie – 28 februarie, la sediul muzeului din Dorohoi, expozitia temporara “Acasa la Antipa”. Expozitia prezinta piese cu valoare stiintifica,…

- Primaria Sectorului 3, prin Directia Autorizare Control - Serviciul Control Comercial, a primit in aceasta perioada notificari pentru vanzari cu reducere de pret sub forma vanzarilor de soldare. Comerciantii au obligatia sa notifice la Primaria Sectorului 3 perioada in care efectueaza vanzarile de soldare,…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Aceasta suma a reiesit din analiza…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Noaptea dintre ani nu va fi luminata doar de focurile de artificii din toata lumea. Prima noapte a lui 2018 va aduce o surpriza placuta pasionatilor de astronomie - o Super Luna spectaculoasa, cum se poate vedea doar o data pe an, informeaza CNN . Prima luna plina din ianuarie, denumita si Luna…

- Comunicat. In perioada 22.12.2017 – 27.12.2017 subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” Arad a executat 111 misiuni de interventie. S-a...

- "E o productie de 30% fata de potential. Fata de 19-20 de tone la hectar, cat ar fi trebuit sa realizam, am realizat doar 6.313 kilograme de mere pe hectar. In perioada 21-22 aprilie am avut inghetul tarziu de primavara, probabil daca scapam de inghetul din perioada 21-22 era bine, realizam totusi…

- Urmeaza o noua perioada de mercato incarcata pentru FCSB, iar Gigi Becali a inceput sa faca, din nou, listele penBecalitru transferuri. Miercuri seara, finantatorul vicecampioanei a dezvaluit ca exista interes din Turcia pentru Denis Alibec, planul pe care-l are cu eventualii bani castigati de pe…

- Membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, conumabilele necesare find achitate tot…