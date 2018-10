Dosar DIICOT cu carduri bancare false: Loredana Chivu, urmărită penal (surse) Fosta asistenta TV este audiata in aceste momente in biroul procurorului de caz de la DIICOT. Surse judiciare au declarat pentru Știripesurse.ro ca tanara a fost deja pusa sub acuzare intr-un dosar cu infractiuni informatice. Mai exact, ea ar fi complice la savarsirea unor prevazute la articolul 365 din Codul Penal. Ar fi vorba de un dosar privind carduri bancare false. Ce spune articolul 365 din Codul Penal Art. 365Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice(1) Fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau pune la dispozitie sub orice forma:a)… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro Art. 365ilegale cu dispozitive sau programe(1)persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau pune la dispozitie sub orice forma:a)…

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineti,procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au efectuat un numar de 23 de perchezitii…

- Operațiune de amploare a DIICOT. Procurorii au acționat in doua județe ale țarii. Procurorii DIICOT Timisoara au facut opt perchezitii in Timisoara si Oradea, pentru destructurarea unei retele care se ocupa cu clonarea de carduri bancare, de pe care membrii acesteia retrageau apoi banii, la bancomate.…

- Fostul procuror DNA Mariana Alexandru, in prezent consilierul șefului DIICOT, reactioneaza la dezvaluirile STIRIPESURSE.RO. Aceasta precizeaza ca a aflat, in urma cu o zi, ca Direcția i-a intocmit un dosar de corupție in urma cu 4 ani, clasat recent, intrucat fapta nu exista. Procurorul vrea sa depuna…

- Fostul om de afaceri Alin Simota, fost consilier judetean si finantator al clubului Jiul din Petrosani, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Hunedoara la 6 ani si 8 luni de inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, lipsire de libertate si santaj,…