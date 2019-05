Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii antitero investigheaza ipoteza otravirii cu mercur a fostului ministru al Apelor si Padurilor, Doina Pana. Deputatul a declarat miercuri ca dupa ce a demisionat din Guvern, la inceputul anului trecut, pe fondul unei stari alterate de sanatate, a aflat ca era intoxicata cu mercur.

- "Problema este veche si nu as fi intervenit. Eu nu acuz. Nu as fi intervenit daca nu era traficul de presa care duce in derizoriu o situatie extrem de grava. Eram ministrul Apelor si Padurilor in Guvernul Tudose, in 2017. Spre sfarșitul lui noiembre, am inceput sa ma simt foarte rau. Am mers la medic…

