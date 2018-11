Stiri pe aceeasi tema

- Descinderi de amploare in Capitala si in alte cinci judete din tara, la locuintele unor persoane care sunt banuite de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridica la 3,2 milioane de lei.

- La aceasta ora, politistii din Arges, sub coorodnarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, efectueaza 13 perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale, banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 3.200.000 de lei, prin evaziune fiscala in domeniul constructiilor.…

- Procurorii DIICOT efectueaza, vineri 24 de perchezitii în Bucuresti, Ilfov, Braila si Constanta pentru a destructura un grup infractional organizat specializat în fapte de evaziune fiscala si spalare de bani.

- La aceasta ora, politistii din Mures efectueaza 87 de percheziții, in 11 județe, la sediile unor firme și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este de peste 2.000.000 de lei. La data de 18 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, cu suportul…

- Carmen Adamescu, fosta sotie a lui Dan Adamescu, a fost reținuta intr-un dosar privind infractiuni de delapidare si evaziune fiscala. In acest caz anchetatorii fac mai multe perchezitii in Bucuresti, una chiar la locuinta lui Carmen Adamescu. Valoarea prejudiciului se ...

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat un raport favorabil, cu 13 voturi pentru (PSD, ALDE, UDMR), 3 impotriva (USR) si 3 abtineri (PNL) pe proiectul de lege al deputatului PSD Catalin Radulescu, proiect care prevede ca persoanele care comit evaziune fiscala si nu sunt recidiviste pot scapa…

