- Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plangeri depuse la sfarsitul anului trecut de medicul Vladimir Atanasie Marinescu, pe numele lui Calin Popescu Tariceanu, care sustine ca, in calitate de deputat liberal, acesta si-ar fi falsificat declaratia de avere pentru 2011, omitand sa treaca un concediu…

- El crede ca ”este un fel de grup, de complicitați, parca nu vor sa se dea in gat unii pe alții, deși au inceput”. Secretarul general adjunct al PSD a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute”: ”Declarația lui Vanghelie e foarte importanta. Primul pe lista era Adrian Nastase, dar…

- Vlad Cosma a prezentat, marți seara, la emisiunea „Sinteza Zilei”, o inregistrarea care arata cum era pus de catre șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, sa scrie o declarație de martor in dosarul in care era acuzat Daniel Savu. In urma inregistrarii difuzate la Antena 3, Daniel Savu a precizat…

- Presedintele Senatului a fost reclamat ca in 2010 ar fi omis sa treaca in declaratia de avere o vacanta in Turcia, primita cadou. Vacanta, care a inclus si o croaziera cu un iaht de lux, ar fi fost oferita de fostul sef al ASF, Daniel Tudor, si sotia acestuia, fostul senator PNL, Doina Tudor. Legea…

- Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu a intrat in colimatorul procurorilor de la Parchetul instanței supreme dupa ce DNA a declinat un dosar format in anul 2017 urmare plangerii unui medic de origine germana. In replica, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca UPDATE ora 14.50 Calin Popescu Tariceanu,…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si-a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru Agerpres, oficiali ai...

- Directia Nationala Anticoruptie DNA si a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai PICCJ.…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si-a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai PICCJ.…

- Traian Basescu lanseaza o ipoteza exploziva despre dosarul in care fratele sau, Mircea Basescu, a fost condamnat și a facut pușcarie. Fostul președinte e de parere ca dosarul ar fi facut parte dintr-o ințelegere intre DNA și Antena 3.”Eu mi-am dat seama ca serviciile nu mai sunt de partea…

- Sesizarea a fost depusa in luna februarie. Asztalos a precizat ca, asa cum prevede procedura in cazul sesizarilor depuse la CNCD, au fost citate toate partile, pentru luni, 12 martie. Sesizarea a fost depusa in 19 februarie si vizeaza etichetele "penali" si "inculpati" puse de Klaus Iohannis si Codruta…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa comuna cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Iata ce au declarant cei doi oficiali, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: Klaus Iohannis: „Domnule președinte, Am placerea sa va urez bun venit…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a explicat in emisiunea Subiectiv de la Antena3.ro cum se va completa Declaratia unica. "Cele sapte declaratii se comaseaza intr una singura si se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie sa depuna…

- Soarta lui Tudorel Toader in Guvernul Dancila ar putea fi pecetluita. In ciuda asigurarilor date de Liviu Dragnea ca Toader nu va fi remaniat, sunt tot mai multe voci in PSD care cer demiterea ministrului Justitiei pentru modul in care a gestionat revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza…

- Declarația procurorului Mircea Negulescu vine in contextul in care Romania Tv și Antena 3 au prezentat mai multe inregistrari cu acesta. „In realitate problema care cred ca se pune in discuție este ca in Romania sa lasam justiția sa se pronunțe pe baza de probe concludente și pertinente, administrate…

- Avocatul Laura Vicol a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca a fost și este in continuare amenințata. Aceasta a vorbit despre valul de ura care se extinde in Romania, devoaland faptul ca a fost ținuta in catușe chiar și la medicul din arest. Laura Vicol, a fost achitata in octombrie 2017 dupa ce,…

- "In niciun caz" nu se va ajunge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta refuza revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi propusa de ministrul Justitiei, a declarat senatorul PSD Serban Nicolae la Antena 3, motiv pentru care a fost certat de avocata Ingrid Mocanu, aflata in platou. Aceasta…

- (13:00) Medicul care s-a ocupat de cazul fiicei Veronicai Cibotari prezinta detalii. (12:00) UNIMEDIA va reveni in scurt timp cu transmisiunea live. (11:45)Reprezentanții spitalului MedicalPark din Turcia susțin o conferința de presa in cadrul careia iși vor prezenta poziția fața de informațiile prezentate…

- Ce ar putea invata Capitala de la Cluj in materie de administratie. Din perspectiva unui bucurestean Vice a publicat un articol intitulat "Opt lucruri mișto pe care București ar trebui sa le ia de la alte orașe din Romania". Clujul este unul din modele analizate. Statiile de taxi cu gard…

- Averea Ilenei Ciuculete a reprezentat, dupa moartea artistei, marul discordiei dintre partenerul de viața al artistei și fiii ei, Mugurel și Cristian Sfetcu. Cornel Gales a facut noi precizari in legatura cu acest subiect. Invitat la o emisiune de la Antena 3, Cornel Galeș a facut dezvaluiri despre…

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele a refuzat…

- Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit France Presse, care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20 de minute de la decolarea sa…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine la ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Declarația va fi transmisa in direct pe TVR1 și in format LIVE TEXT pe știriletvr.ro.

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a declarat marți la Antena 3 ca va face o plangere penala impotriva sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea. „Am fost arestata exact in timpul alegerilor parlamentare(...). Numai eu știu la ce abuzuri am fost supusa cat am fost…

- Incepand cu cel de-al cincilea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il difuzeaza miercuri, de la ora 21.15, platoul de filmare pentru aceasta producție se muta pentru o scurta perioada in Turcia.

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Antena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Ultimele inregistrari cu „faptele de vitejie” ale procurorului DNA, Mircea Negulescu, poreclit de presa „Portocala”, au captat atentia romanilor. Antena 3 si Romania TV au mediatizat ceea ce poate fi subiectul anului, iar ratingurile obtinute au fost pe masura dimensiunii acestei bombe de presa, in…

- Fostul procuror DNA Mihaela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- Ministrul Finanțelor, despre impozitarea BOR: Pot discuta cu Patriarhul Daniel si la slujba de duminica Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Sesizarea din oficiu…

- „Este un lucru tragic faptul ca SUA sustine un grup terorist, in baza faptului ca acestia au invins un alt grup terorist, Daesh. Turcia este parte a coalitiei impotriva ISIS si credem ca pentru a-i invinge nu avem nevoie de ajutorul unui alt grup terorist”. Declaratia ii apartine ambasadorului Turciei…

- Procurorii DIICOT au decis sa claseze dosarul „Balena Albastra”, anunța Antena3. Procurorii susțin ca sinuciderile, care au avut loc anul trecut in Romania, nu au legatura cu jocul.Anchetatorii au investigat 10 cazuri, cinci in care copiii s-au sinucis și alte cinci in care copiii s-au ranit,…

- De ce refuza Marcel Toader sa iși plateasca datoriile la administrație. Afaceristul are probleme mari și risca sa fie executat silit din cauza datoriilor. Acesta a vorbit in direct la Antena 1, despre problemele din ultima perioada. Marcel Toader a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre…

- Contestatarii lui Dragnea, inlaturați din funcții: Nicolae Badalau pierde postul din conducerea Senatului, el urmand sa fie inlocuit cu Adrian Țuțuianu. Nu este prima victima a luptei din interiorul PSD, dupa criza declanșata de fostul premier Mihai Tudose. Și Ecaterina Andronescu a pierdut șefia comisiei…

- Guvernul a hotarat ca termenul depunerii formularului 600 sa se amane pana la 15 aprilie, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. Ministerul Finantelor va trebui apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa vizeze depunerea unui...

- Milliyet , ziar turc pro-Erdogan, anunta ca discutia telefonica dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc a fost un esec in ce priveste apropierea dintre cele doua tari, scrie Rador. Relatiile SUA-Turcia, tensionate dupa puciul esuat din 2016, raman extrem de reci, chiar daca Turcia…

- Acuzațiile sunt de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, a scris Agerpres care citeaza surse judiciare. Inițial, cand se aflase despre unul dintre dosare, Valentin Riciu a afirmat ca este o noua mizerie la adresa sa. Apoi Agerpres a publicat, pe surse judiciare, cu date exacte despre instituțiile…

- Presa din Cluj publica azi mai multe stenograme in care Florian Walter, fost patron la Univeristeatea Cluj, discuta in 2012 cu Emil Boc, la vremea acea Premier și actual Primar in Cluj. In vara lui 2012, dupa ce Walter a plecat cu mai mulți jucatori de la U Cluj la Petrolul, fara sa achite vreun ban.…

- Gheorghe Grozav, decarul echipei naționale, e pe cale sa-și rezolve situația complicata de la Karabukspor și sa semneze cu o noua echipa. Presa din Turcia anunța ca atacantul de 27 de ani e la un pas sa semneze cu Bursaspor, locul 9 din Turcia. In caz ca mutarea se va concretiza, Grozav va deveni coleg…

- Romania TV va transmite in direct declaratia ministrului Carmen Dan. Intrebata daca intentioneaza sa-si dea demisia din Guvern dupa declaratia premierului Mihai Tudose, care a acuzat-ocaminte, Carmen Dan a spus joi dimineata ca va lamuri "cat de curand" problema. "In ceea ce priveste…

- Jurnalistul german Deniz Yucel, care se afla in inchisoare in Turcia de peste zece luni, a declarat, vineri, ca autoritatile de la Ankara il tin ostatic intrucat nu a fost pus sub acuzare, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Deputatul Ungreanu spune ca a depus plangeri penale atat impotriva lui Emil Boc, primarul Clujului, dar și impotriva lui Florian Bodog, ministrul Sanatații. Emanuel Ungureanu a declarat ca ceea ce profesorul Lucan facea se cunoaștea de aproape 20 de ani, acesta fiind protejat de mediul politic.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”. Surse guvernamentale au precizat pentru STIRIPESURSE.RO ca dosarul…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza. "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, la Antena 3, intrebat despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, "in forul sau interior", a luat decizia, pe care o va anunta intr-o conferinta de presa, fara a preciza o data exacta. Toader a subliniat insa ca o eventuala…