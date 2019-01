Stiri pe aceeasi tema

- Problema nu e de ieri, de azi, mai ales ca odata cu lasarea frigului si venirea zapezilor, aceasta devine tot mai tragica, tinand cont ca cei 22 de batrani sunt dependenti, majoritatea imobilizati la pat sau in scaun cu rotile. Desi nu era pe ordinea de zi, in cadrul sedintei Comitetului…

- "Daca o parte dintre parlamentarii din PSD aleg sa sara parleazul si sa sustina o motiune de cenzura impotriva propriului partid, PSD poate sa inchida pravalia (...) Sa fie constienti ca daca o parte din actuala majoritate va sprijini o eventuala motiune de cenzura, partidul este intr-o mare problema", a…

- Discuții aprinse in ședința CEx al PSD! Vicepreședintele PSD Marian Oprișan i-ar fi adus o serie de reproșuri lui Paul Stanescu, care conduce Ministerul Dezvoltarii, anunța Antena3.Marian Oprișan declara in octombrie ca ministrii care nu comunica nu au ce cauta in functii guvernamentale, iar…

- Codrin Ștefanescu critica faptul ca procurorii care au probleme nu iși dau demisia, precizarile fiind facute in contextul dezvaluirilor referitoare la dosarul in care procurorul Cristian Lazar a fost cercetat pentru producerea unui accident in urma caruia a murit o persoana.Citeste si Soțul…

- "Problema este ca e un moment neplacut in primul rand pentru PSD, e un moment neplacut pentru noi cei din ALDE, partener de coaliție al PSD-ului și cred ca era un moment neplacut pentru toata lumea care aștepta altceva de la acest partid care a obținut 48% in 2016. Cred ca am obosit toți de atatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, joi seara, la Antena 3, ca Augustin Lazar si-a luat consilier personal un procuror care ar fi facut parte din comisia de interviu pentru functia de procuror general.Conform informațiilor obținut de STIRIPESURSE.RO, ar fi vorba despre Adriana…

- ”Chestiunea aceea este devastatoare cu hartia din dosarul de numire, dosar despre care aflam ca nu era complet. Este ca și cum te-ai duce sa-ți iei permisul de conducere; ți-au luat permisul dar tu nu ai susținut proba teoretica, fix asta este. dar aflam, in schimb, ca in dosarul acela se afla decizia…

- Dupa ce in presa au aparut niște stenograme potrivit carora conducerea Senatului ar fi discutat in ultima ședința a Biroului Permanent, despre faptul ca daca se va menține multitudinea de deplasari externe, vor fi epuizate fondurile pentru vizitele oficiale in afara țarii. Adrian Țuțuianu,…