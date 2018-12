Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis sa confiste de la omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv pentru coruptie, terenul de 224 de hectare din Baneasa pe care sunt construite IKEA, Mall Baneasa si Ambasada SUA, potrivit minutei de sedinta....

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, sesizarea DNA și a Oficiului European de lupta antifrauda al Uniunii Europene cu privire la infractiuni de deturnare a fondurilor europene referitoare la proiectul Primariei Municipiului Bucuresti privind zona de Nord a Capitalei, in legatura cu reabilitarea…

- 224 de hectare de teren din nordul Capitalei ar urma sa ajunga in proprietatea statului, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti. Hotararea nu este definitiva.Pe terenul care ar putea fi restituit statului s-au construit centre comerciale, dar si noul sediu al Ambasadei SUA. Terenurile…

- Partidul National Liberal (PNL) a inaintat, marti, la Tribunalul Bucuresti, o actiune prin care solicita instantei sa dizolve cele 22 de companii municipale infiintate de administratia Gabrielei Firea. Dupa depunerea actiunii anuntate inca din weekend, avocatul Cristian Bacanu a prezentat,…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, Florin Cițu și Ionel Danca, au anunțat, duminica, ca PNL va demara acțiunea in instanța pentru dizolvarea celor 22 de companii municipale ale Primariei Capitalei, asupra carora Curtea de Apel București a decis anularea hotararilor de inființare, scrie Mediafax."Efectul?…

- Curtea de Apel București a hotarat anularea hotararilor de inființare a celor 22 de companii municipale inființate prin hotarari ale Consiliului General al Muncipiului București. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea susține intr-un punct de vedere remis STIRIPESURSE.RO ca inființarea companiilor…

- Gabriela Firea sufera o importanta infrangere, in instanța! Curtea de Apel București a hotarat anularea hotararilor de inființare a celor 22 de companii municipale.”Admite recursurile formulate. Caseaza in parte sentinta atacata si, in rejudecare,: Admite actiunea si, in consecinta, anuleaza…

- Ieri, la Curtea de Apel Bucuresti a avut loc un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Noul termen a fost acordat pentru luna viitoare. Inculpatii cauzei sunt: Crinuta Nicoleta Dumitrean fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor…