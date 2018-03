Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP), a declarat, vineri, la sediul Curții de Apel București, ca a fost harțuita de șeful DNA Ploiești, procurorul Lucian Onea. Patru a spus ca deține și inregistrari de la DNA Ploiești, in dosarele care o vizeaza. “Am și eu inregistrari…

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Instanta suprema a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. „Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie,…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, site-ul “Lumea Justitiei” a dezvaluit ca aceasta a participat la recepții cu politicieni. Inspectia a raspuns a confirmat ancheta prealabila, declansata…

- Tatal șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, este cunoscut pe plan local drept un om foarte violent, potrivit unor declarații facute de prahoveni. Mai mulți batrani au marturisit ca tatal procurorului Onea este un barbat violent, victimele acestuia fiind mai multe persoane in varsta din satul Pietriceaua,…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Senatul a fost prima camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.…

- Tenismena romana Simona Halep a invins-o, joi, la Doha, in Qatar, pe letona Sevastova, dupa un meci care a durat puțin peste o ora. Halep a urcat provizoiru din nou pe locul 1 WTA, dar nu și-l va putea pastra daca daneza Caroline Wozniacki o va invinge, in aceasta seara, pe romanca Monica Niculescu.…

- Intervenție ca in filme a pompierilor bucureșteni care au reușit sa salveze de la sinucidere o tanara care amenința ca se arunca de la balconul aflat la etajul șase al blocului in care locuiește. Ca urmare a anunțarii evenimentului la numarul de urgența 112 in cursul serii trecute, in strada Constantin…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea va fi audiat de membrii comisiei. Manda a precizat, luni, la Parlament, ca a avut o discuție cu Florian Coldea, iar acesta a spus ca vrea sa vina…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel București a clasat dosarul in care celebrul avocat Nasty Vladoiu, membru al Baroului București, a fost acuzat de evaziune fiscala. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au demarat cercetarile in urma cu doi ani, intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Fostul ministru Codrut Seres, condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul “Hidroelectrica” si la patru ani si opt in cel al privatizarilor strategice, va fi eliberat. Decizia a fost luata, luni, de magistrații Tribunalului Ilfov și este definitiva. Prima instanta a decis admiterea…

- Like-urile date de un judecator, pe Facebook, pot fi privite și ca antepronunțare, atrage atenția jurnalista Adina Anghelescu – Stancu, intr-un editorial publicat pe “Lumea Justiției”. Jurnalista explica și motivele pentru care un like al magistratului Ana Maria Tranca, de la Curtea de Apel București,…

- Ultima achitare de rasunet incasata de DNA intr-un dosar a venit, pe 1 februarie, de la Curtea de Apel Constanța, care a pronunțat o decizie definitiva. Primarul din Tuzla, Resit Taner, trimis in judecata pentru santaj, de DNA Constanța, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel, sub acuzația de șantaj.…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos și cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Instanța a admis, luni, cererea companiei Tel Drum de intrare in insolvența. Asta, dupa ce, vineri, Tribunalul Bucuresti admisese solicitarea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum.…

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007-2013. Sunt implicate zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale “Aceste proiecte reprezinta mai…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din apropierea orasului Murgeni, județul Vaslui. Politistia face cercetari la fata locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc accidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul “Elena Beldiman”…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Avocata fostului europarlamentar Adrian Severin a declarat, luni, la instanța care a decis eliberarea sa condiționata, ca acesta a ținut in penitenciar cursuri de „analfabetizare” cu deținuții! In documentele depuse la instanța, Adrian Severin susține ca intrunește condițiile cerute de lege, respectiv…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost eliberat de judecatori sub control judiciar, dupa ce acesta fusese reținut, joi, de procurorii DNA pentru trafic de influența. Instanța Tribunalului Bacau a decis, vineri, eliberarea lui Ionel Arsene, respingand cererea procurorilor DNA de…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Premierul demisionar Mihai Tudose se intalnește, marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, caruia ii va inmana demisia. Surse convergente au declarat ca șeful statului il va desemna chiar pe Tudose drept premier interimar. Luni seara, dupa ședința CExN, in care s-a decis retragerea…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Un deputat liberal lanseaza un apel catre Comitetul Executiv Național al PSD, ce se va desfașura, luni, pentru a-i cere explicații premierului Mihai Tudose referitoare la „afacerea OMV”. Premierul Mihai Tudose, fost ministru al economiei, este acuzat ca a blocat, la sfarșitul anului trecut, un ordin…

- In timp ce ministrul apararii, Mihai Fifor, și vicepremierul Paul Stanescu – prin intermediul organizației PSD Olt pe care o reprezinta – par sa se fi poziționat de partea majoritații liderilor locali care au cerut convocarea urgenta a CEx, ministrul turismului, Mircea Titus Dobre, și cel al transporturilor,…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, și-a depașit cu mult atribuțiile și traseaza sarcini pentru instituții care nu se subordoneaza Poliției Romane. Mai mult, ordinele lui Despescu merg pana la varful Ministerului Afacerilor Interne. Așa reiese din nota –raport pe care Despescu i-a prezentat-o,…

- Mark Zuckerberg anunta chiar pe pagina sa de Facebook o modificare majora a algoritmului de postare și afișare a notificarilor pe rețeaua de socializare, care va afecta conturile de business și media. Creatorul Facebook scrie ca reteaua de socializare va pune accent pe conceptul de interactiune sociala,…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- UPDATE Barbatul prins luni de polițiștii bucureșteni a recunoscut ca i-a agresat pe cei doi de noua, respectiv cinci ani, in liftul unui bloc din Drumul Taberei, din Capitala. Un suspect ale carui semnalmente corespund celor surprinse de camerele de supraveghere in cazul de pedofilie din Drumul Taberei…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Dupa discursul susținut in prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, președintele Klaus Iohannis a fost criticat de judecatoarea Gabriela Baltag pentru declarațiile sale. Motivul: introducerea elementului politic in discursul din CSM nu a fost pe placul judecatoarei…

- Un adolescent fara permis de conducere s-a urcat baut la volanul unei mașini și a provocat un accident rutier omorand o persoana și ranind alte doua. Accidentul s-a produs, marți dimineața, pe raza localitații Sag, din judetul Salaj, dupa ce soferul baut a intrat cu masina intr-un grup de pietoni. Potrivit…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Un important lider al PNL a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar ce vizeaza solicitarea bani, sub titlul de „donații” catre partid, pentru a plati candidaturile pe locuri eligibile. Vicepreședintele PNL, Mihai Voicu, va fi judecat sub acuzația de folosire a influenței sau a autoritații…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Piloții Aeroclubului Romaniei au facut, sambata, un gest impresionant pentru Majestatea Sa Regele Mihai I, in timp ce Trenul Regal, in care se afla sicriul cu trupul sau, pleca din Gara Baneasa, spre gara din Curtea de Arges, localitatea unde a fost inmormantat. Trenul Regal a fost insoțit de avioane…

- Camelia Bogdan va activa din nou ca judecator prin decizia definitiva pronunțata, miercuri, de Inalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul judecatoarei impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Singura sancțiune care i-a fost aplicata de judecatorii supremi a fost mutarea…