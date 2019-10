Dosar 10 august. Ludovic Orban, anunț după ce moțiunea a trecut „Suntem la 30 de ani de la revoluție și este timpul sa punem punct tranziției. Dupa 30 de ani n-am aflat cine a tras in noi și cine este vinovat pentru cei peste 1.000 de morți de la Revoluție. Dupa 30 de ani nu am aflat cine sunt cei care au organizat Mineriadele. Nici astazi nu știm cine a dat ordinele ticaloase care a transformat Jandarmeria intr-o arma de lupta impotriva cetațenilor. Cine iși imagineaza ca poate sa mai ramana secret dosarul evenimentelor din 10 august, se inșala amarnic. Adevarul va ieși la suprafața, așa cum uleiul iese la suprafața apei, pentru ca va veni la putere o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

