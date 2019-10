Doru Vişan (Ministerul Energiei): RADET are asigurat întreg…

Secretarul de stat in Ministerul Energiei Doru Visan a dat luni asigurari ca RADET are asigurat intreg combustibilul necesar pentru aceasta iarna, dupa ce ELCEN a negociat cu ROMGAZ cantitatile necesare. "Cum trecem aceasta iarna? Contractul de gaz: aveti asigurat intreg combustibilul necesar pentru aceasta iarna. ELCEN a reusit sa negocieze cu ROMGAZ cantitatile necesare, in integralitate, acoperind si problema dezechilibrelor pe care le genereaza variatiile de temperatura. Este un contract bun, un contract corect, care asigura stabilitate pentru aceasta iarna. (...) Avem toate conditiile si…