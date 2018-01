Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca unul dintre responsabilii pentru modul in care s-a gestionat situația polițistului pedofil este comisarul Gavriș. "Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate", a spus Carmen Dan intr-o conferința de presa. Ca raspuns, a aparut…

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- Marian Godina, indemnat sa intervina pentru șeful de la “Omoruri”, dupa ce in urma cu doar cateva ore, Carmen Dan a cerut schimbarea lui Radu Gavriș, in urma unor declarații facute de acesta. Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat…

- Politistul Marian Godina s-a declarat solidar cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a cerut „sa faca pasul inapoi“.

- Potrivit unor surse guvernamentale, premierul ar urma sa aiba o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa ce Carmen Dan s-a declarat nemultumita de explicatiile „lacunare” pe care le-a primit in cazul politistului de la Rutiera acuzat de pedofilie. Ministrul de Interne a inaintat și…

- Gavris este unul dintre cei mai apreciati politisti romani, structura pe care o conduce avand zero cazuri de crima cu autor necunoscut. Intr-un interviu pentru Digi 24, Radu Gavris afirma ca daca aceste modificari intra in vigoare, "vor fi autori de omor, viol, pedofilie, care fie nu vor putea fi prinsi,…

- Șeful Serviciului Omoruri, Radu Gavriș, a explicat intr-un interviu pentru Digi 24 despre posibilele efecte ale modificarilor Codurilor penale și a atras atenția ca aceste modificari ar duce la desființarea multor dosare penale in care sunt investigate fapte cu violența, iar criminalii, violatorii vor…

- Carmen Dan s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului de la Rutiera acuzat de pedofilie și a anunțat ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. „Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat ca a facut…

- Comisarul Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan pentru ca ulterior ministrul Carmen Dan sa-i ceara demisia, are impreuna cu echipa lui, performante neatinse de nicio alta structura similara din Europa. A fost…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, cere schimbarea șefului de la ”Omoruri”, Radu Gavriș, cel care a criticat dur schimbarile la Codurile Penale. Ofițerul a declarat, in cadrul unui interviu televizat ca ”va trebui sa punem pedofilul fața in fața cu victima”. „Aștept ca Serviciul Omoruri sa extinda cercetarile…

- "Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate. Aștept sa faca acest pas in spate și seful de la Control Intern din cadrul Brigazii Rutiere. Aștept ca toți cei care vor fi evidențiați sa se pregateasca sa plece," a spus Carmen Dan. Ministrul Afacerilor Interne spune de asemenea…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce "Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa isi recunoasca un coleg pedofil la televizor" si "DGPI a tacut malc". "Dupa tragedia aviatica…

- Ministrul Carmen Dan a transmis, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj dur catre toti sefii din Politie. "Sa faca un pas in spate si sa se astepte sa plece", le-a transmis ministrul de Interne."Astept din partea serviciului Omoruri sa extinda cercetarile fata de toate situatiile in…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- "Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca foarte rapid, Poliția Romana a facut o informare in cursul serii trecute. Am vazut ca aceasta informare a vizat comportamentul de la serviciu al polițistului acuzat de pedofilie. Am constatat ca nici un șef din Poliție…

- Cutremur la Poliția Capitalei lanici 30 de ore de la reținerea agentului-pedofil. Comisarul șef de poliție Vornicu Emanuel Rene, șef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, a fost demis din funcție pana cand situația se va clarifica. Agentul Eugen Stan, polițistul-pedofil,…

- Seful statului precizeaza in cererea trimisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca dispozitii ale actului normativ se impun a fi reanalizate de catre Parlament sub aspectul necesitatii asigurarii claritatii, preciziei si predictibilitatii normei. "Neclaritatea poate genera…

- Un scandal de proportii in lumea politica a pornit, dupa ce in locuinta Ministrului de Interne, Carmen Dan, i s-a implantat un microfon. Aceasta sustine ca microfonul nu ar fi fost „plantat” conform sigurantei nationale.

- PSD numește Poliția incompetenta, intr-un clip in care vrea sa explice necesitatea modificarii legilor justiției. Clipul a fost distribuit pe Facebook și s-a viralizat rapid. In clipul distribuit pe Facebook se sugereaza ca folosirea camerelor de supraveghere in anchetele realizate pana acum s-ar face…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, marti, ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica. Prezenta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justitiei propuneri de modificare a Codului penal în ceea ce priveste infractiunile de ucidere, de ultraj si de ultraj judiciar. "Si ieri am trecut printr-o situatie foarte grava…

- Un jandarmul baut a provocat un accident in lanț in București. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite ușor, iar șapte mașini au fost avariate. Procurorii militari fac cercetari pentru vatamare corporala si conducere sub influenta bauturilor alcoolice in cazul jandarmului care conducea baut…

- „Am vazut recent imaginile cu un politist din Tulcea incercand sa gestioneze o situatie tensionata, cum probabil sunt sute altele in fiecare zi, dar despre care nu putem afla decat generic, din raportarile institutionale zilnice. In conditile in care am cerut in mod expres ca in interventii sau…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat luni seara, in cazul politistului lovit la Tulcea si cere sa i se explice de ce agentul de politie a actionat singur si cine a luat aceasta decizie. Carmen Dan a scris pe Facebook, luni seara, ca a vazut imaginile in care politistul din Tulcea este agresat…

- Ministrii de interne ai Romaniei si Republicii Moldova, Alexandru Jizdan si Carmen Dan, intentioneaza sa deschida un punct de control comun la Galati. Declaratia a fost facuta de Jizdan in cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Ministrul de interne al Republicii Moldova a subliniat ca tine o legatura…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este intr-un „maraton al ridicolului”, in ultimele saptamani, susține, intr-o postare pe Facebook, deputatul liberal, Ovidiu Raețchi, membru in Comisia de aparare a Camerei. El precizeaza ca nu este normal ca Dan sa se ralieze de partea primarului general al Capitalei…

- Bomba serii vine de la Ministerul de Interne. Carmen Dan a anuntat la Romania TV ca a fost ascultata in propria casa cu microfoane. Daca SRI a negat vehement ca ar avea vreo legatura, seful comisiei de Control a SRI din Parlament, Claudiu Manda lanseaza un atac extrem de dur la adresa DNA si a Laurei…

- "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 224 si art 226. Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", precizeaza sursa citata. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Claudiu…

- Șeful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Yalcin Topcu, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO. Acesta a afirmat, totodata, ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. ”Aceasta organizatie, care are…

- Textul de lege privind pensionarea politistilor la 44 sau pana in 49 de ani ar putea fi abrogat Ministrul de Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, ca sustine abrogarea textului de lege privind pensionarea politistilor la 44 de ani sau pana in 49 de ani, mentionand ca isi doreste ca si parlamentarii…

- Parlamentarul social-democrat spune ca si-a lasat masina langa blocul in care locuieste chiar in apropierea Parlamentului si exact langa sediul Serviciului Roman de Informatii din Capitala. Catalin Radulescu sustine ca a strans in Parlament semnaturi pentru modificarile aduse la legea justitiei si…

- Liviu Dragnea a avut un scurt discurs, azi, in fața colegilor din PSD din Camera Deputaților. La aceasta ședința a participat și ministrul de Interne, Carmen Dan, care este senatoare.”Știam ca o sa fiu o ținta. Imi asum.”, le-a spus Dragnea deputaților PSD. In plus, Dragnea a ridicat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca va merge luni la audieri, la DNA. ”Ma aștept la orice din partea DNA”, a mai spus Dragnea. Șeful PSD nu a dat…

- "Vreti sa va dau eu, acum, nume si pronume si toate cele?", le-a spus Carmen Dan jurnalistilor, la Sibiu, unde a participat la un exercitiu organizat la Centrul Chinologic. Ea a mai afirmat ca soferul autocarului Jandarmeriei "va suporta rigorile". Un autocar inmatriculat la Ministerul…

- Academia de Poliție, sub lupa Corpului de Control al MAI. Ministrul de Interne a precizat ca se se fac verificari în legatura cu mai multe acuzații potrivit carora s-ar fi modificat notele de la examenul de absolvire.

- Un nou scandal 'zguduie' Academia de Poliție. Corpul de control al Ministerului de Interne investigheaza o posibila acordare “pe ochi frumoși” a unei locuințe de serviciu.Un apartament de 3 camere din București ar fi fost distribuit unei angajate a departamentului financiar dupa ce ar fi fost…

- Personalul de interventie a lucrat peste 20 de ore pentru rezolvarea situatiei, iar echipamentele solicitate au fost inlocuite joi dupa-amiaza si testate. Conducerea ministerului a dispus ca toate serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din tara…

- Primarii vranceni vor fi convocați la o intalnire, saptamana viitoare, pentru a discuta despre asigurarea lucrarilor de deszapezire in aceasta iarna. Modul in care sunt pregatite sa intervina autoritațile locale in perioada iernii a fost discutat, vineri, la videoconferința cu prefecții organizata de…

- Dezvaluiri incendiare la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. 'Mortul' lui Dragnea a facut devoalari incredibile. Intr-un interviu cu camera ascunsa, Romica Parpalea spune de ce l-a denuntat pe seful PSD si pe ministrul de Interne, Carmen Dan.Citește și: Afacerea care a INCINS spiritele…

- Romica Parpalea, cunoscut drept „mortul lui Dragnea”, a spus ca a facut o plangere penala pe numele ministrului de Interne, Carmen Dan, legat de pretinse fapte de corupție, pe care aceasta le-ar fi comis pe vremea cand era prefect al județului Teleorman. „I-am facut o plangere penala doamnei Carmen…

- Guvernul a aprobat in ședința de ieri, 11 octombrie, achiziționarea in sistem centralizat a 2.200 de ambulanțe noi. Aceasta decizie vine pe fondul protestelor angajaților de la Ambulanța și a vechimii mari a parcului auto. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a supus Guvernului proiectul care implica achiziționarea,…