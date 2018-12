Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei membri independenti din consiliul de administratie al producatorului auto japonez Nissan Motor Co nu au reusit sa desemneze marti un candidat care sa il inlocuiasca pe Carlos Ghosn in postul de presedinte al grupului auto, a anuntat marti agentia de presa Kyodo. Postul de presedinte…

- Jurnalista Liana Alexandru și-a anunțat demisia de la postul de televiziune Digi 24. Aceasta a facut anunțul in mediul online. Liana Alexandru a lucrat la postul de televiziune Digi 24, timp de șapte ani. „Dragii mei, fac publica decizia mea de a pleca de la Digi24, pe care am comunicat-o managementului…

- In postul Craciunului, regimul alimentar mai sarac poate provoca probleme de sanatate. Nutriționistul Vera Daghie a explicat cateva reguli ce trebuie respectate pentru a fi evitate imbolnavirea și acumularea unor kilograme nedorite.

- Miercuri dimineața sud coreeanul Kim Jong Yang a fost ales președinte al Interpol, pentru un mandat de doi ani. Favorit fusese un general rus, dar mai multe țari membre au declarat in ultima clipa, inaintea votului, ca alegerea lui ar putea transforma interpolul intr-o unealta a Kremlinului. Postul…

- Electrica informeaza ca in data de 15 noiembrie 2018, președintele Consiliului de Administrație al companiei, Elena Doina Dascalu, a demisionat din aceasta calitate, ca urmare a numirii de catre Parlamentul Romaniei in funcția de prim-vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara incepand…

- Parintele Necula este convins ca "suntem in miezul unor zile teribile", intr-o "permanenta tradare de valori", iar Marea Unire ar trebui sarbatorita pe 1 Decembrie doar cu rugaciuni, fara discursuri, scrie agerpres.ro. "Suntem o Romanie obosita in obsesii. Am pierdut idealul unitatii reale…

- Jeff Sessions, procurorul general al Statelor Unite ale Americii a demisionat, miercuri, dupa o lunga perioada marcata de dispute intre el și președintele american, Donald Trump, scrie The Guardian.

- Pana la sfarșitul lunii octombrie, in raionul Dondușeni vor fi dati in exploatare 27 de kilometri de drum. Pentru reabilitari au fost alocați peste 32 milioane de lei. Pana acum, 70 la suta din lucrari au fost executate.