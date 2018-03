Doros: Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu software si cu hardware la ANAF

Stiri pe aceeasi tema

- Impozitul pe venitul global va fi aplicat probabil de autoritati, astfel urmand a se rezolva inegalitatile in ceea ce priveste impozitarea inegala, sustine Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat…

- Fostul președinte ANAF Dragoș Doroș susține ca Fiscul trebuie sa dețina un nou sistem IT pentru a combate eficient evaziunea fiscala. „Evaziunea fiscala nu se starpeste cu sperietori, ci cu sisteme concentrate, structurate si bine puse la punct. Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou…

- Luni dimineata, fostul sef al Fiscului a ajuns in fata procurorilor anticoruptie. Pana sa ajunga in sediul DNA, Gelu Diaconu nu a facut declaratii in fata presei. Ramane de vazut in ce caz sunt asteptate lamuriri din partea celui care a condus Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in perioada 2012-1016.…

- Persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat joi de Guvern, scrie AvocatNet.ro. Raportarea se va face…

- Romanii care au realizat anul trecut caștiguri din tranzacții cu Bitcoin sau alte monede virtuale trebuie sa plateasca la Fisc impozit pe venit și contribuții sociale, chiar daca monedele digitale nu sunt reglementate oficial in țara noastra. Reamintim, Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari…

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018.Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile…

- NEWS ALERT Declaratia Unica de venituri - cine si cum trebuie sa completeze noul formular pentru ANAF Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul…

- Vicepresedintele ANAF, Daniel Tudor, a declarat la un eveniment public ca legea evaziunii fiscale trebuie modificata, insa nu neaparat pentru modificari de continut, ci pentru a explica clar si pe intelesul tuturor ce inseamna aceasta sintagma."Am facut o inițiativa prin care ne propunem sa…

- Curtea de Conturi critica dur Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in ultimul sau raport pe 2016, afirmand ca nu a colectat suficient. Unul din motive este ca nu s-a indreptat sa realizeze controale la agentii economici cu pierderi. „Exista agenti economici care au inregistrat pierderi…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania si citat de Agerpres. "Am facut o initiativa prin care…

- "In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor Stanescu Maria si Stanescu Dragos obligatia de a urma un curs de invatamant primar de minimum patru clase. Supravegherea indeplinirii masurilor si obligatiei stabilite se realizeaza de catre Serviciul…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- Contribuabilii din cele patru judete ale Regiunii Vest sunt seriosi, au activitate si isi platesc darile la stat. Aceasta ar putea fi una dintre concluziile trase in urma raportului emis de Directia Generala Regionale de Finante cu sediul la Timisoara. Conform informatiilor furnizate,…

- Obligații fiscale pentru luna FEBRUARIE 2018. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna februarie 2018. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE FEBRUARIE…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ca a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, in prima luna a anului, cu 1,62 miliarde de lei (+8,9%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 18,11 miliarde de lei. 0 0 0 0 0 0

- Veniturile bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) în prima luna a anului în curs s-au situat la 19,73 miliarde de lei, în crestere cu 8,9%, respectiv 1,62 miliarde de lei, fata de ianuarie 2017, când s-au consemnat 18,11 miliarde de lei, informeaza,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ca a colectat, in ianuarie, cu 1,6 miliarde de lei mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, precizand ca este o “depasire de program”. Intr-un comunicat remis vineri, ANAF sustine ca in prima luna a anului a colectat venituri bugetare…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), printr-un comunicat de presa,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta si Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice, anunta organizarea unei licitatii pentru valorificarea bunurilor ce apartin societatii…

- Legislatia in vigoare imputerniceste Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspectia fiscala la cetateni este prevazuta in Codul de procedura fiscala si in legislatia secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza MInisterul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari,…

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, în urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. "Acest…

- Fiscul și-a indeplinit programul prevazut de legea bugetului Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat 214,9 miliarde de lei in 2017 și a realizat programul prevazut de legea bugetului. Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde. Conform datelor din trezorerie,…

- Bonurile fiscale emise in data de 30 decembrie cu o valoare de 325 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 – 31 decembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din…

- Au crescut incasarile la ANAF Încasarile Fiscului au fost anul trecut de aproape 215 miliarde de lei, cu aproximativ 8 la suta mai mult decât în 2016 si peste suma planificata de 214,37 de miliarde. Banii adunati în 2017 reprezinta cele mai mari încasari din 2003,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat 214,95 miliarde lei, anul trecut, cu 7,8% peste 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, vineri, AGERPRES. 'Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde lei. Conform datelor din trezorerie…

- Loteria bonurilor fiscale, extragere noua pe 21 ianuarie 2018. Extragerea bonurilor fiscale caștigatoare emise intre 1 și 31 decembrie 2017 este programata duminica, 21 ianuarie 2018, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Cea mai recenta…

- serviciul online al ANAF este deschis de luni, 15 ianuarie termenul depunerii declarației este 31 ianuarie Administrațiile financiare, in speța Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), așteapta pana pe 31 ianuarie, inclusiv, Declarația 600 privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a estimat ca 210.000 de romani sunt asteptati la giseele institutiei pentru completarea Formularului 600. Documentul poate fi deja descarcat de pe site-ul ANAF s...

- Vesti proaste pentru firme. Din acest an, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Acest lucru este prevazut de OUG 116/2017. Conform…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- Obligații fiscale pentru luna IANUARIE 2018. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2018. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE IANUARIE…

- Ministerul de Finante a lansat, miercuri, in dezbatere publica un proiect de ordonanta care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Potrivit proiectului, banii astfel obtinuti "se utilizeaza pentru acordarea de premii…

- LOTERIA bonurilor FISCALE 24 decembrie 2017. "La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului, participa bonurile fiscale emise intre 1 aprilie - 8 decembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor…