Dorna si Salvati Copiii anunta donatiile din cadrul campaniei GRIJA PENTRU COPII

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a eliberat pana in prezent 230 de adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata implementate in cadrul Campaniei 2019, in baza conventiilor incheiate de APIA cu institutiile financiar-bancare si nebancare, a anuntat, joi, institutia, potrivit…

- Cei mai buni high diveri din lume vor sari de pe stancile din Insulele Azore, in etapa a patra din Seria Mondiala Red Bull Cliff Diving. Pe platforma de la 27 de metri va urca din nou Catalin Preda, romanul primind și pentru aceasta etapa un wildcard. In acest weekend, cei mai buni high diveri din lume…

- Marti, 18.06.2019, in jurul orei 13:40, s-a constatat ca un detinut, in varsta de 30 de ani, condamnat definitiv la 1 an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt, a parasit un punct de lucru exterior. Facem precizarea ca acesta este clasificat in regim deschis si desfasura activitati lucrative…

- Sambata, 8 iunie 2019, intre orele 09.00 - 15.00, buzoienii vor preda echipamentele electrice si electronice vechi (DEEE) si acumulatorii portabili uzati spre reciclare, in cadrul campaniei "Romania Recicleaza" organizata de Asociatia Environ si Asociatia SNRB in parteneriat cu Primaria Municipiului…

- Federatia "Spiru Haret" il acuza pe ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, ca a emis luni un ordin prin care schimba calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale admiterii sunt deja in desfasurare. Prezentam comunicatul de presa al Federatiei Sindicatelor din…

- Sambata este, oficial, prima zi a campaniei electorale. Urmeaza 30 de zile in care candidatii celor 13 partide si trei independenti vor incerca sa convinga electoratul ca merita un mandat in Parlamentul European. In campanie va fi si presedintele Klaus Iohannis, care a semnat, joi, decretul…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a participat la lansarea campaniei caritabile „Grija pentru Copii", desfașurata de Dorna in parteneriat cu organizația „Salvați Copiii Romania", care a ajuns la cel de-al șaptelea an de existența. Evenimentul a avut loc la Sala Radio și a fost punctat de un concert susținut…