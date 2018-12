Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului (CRPC) Brașov au inchis, joi, temporar, o stație GPL din oraș, dupa ce i-au prins in flagrant pe angajații unitații ca incarcau butelii de aragaz, deși acest lucru este interzis. Comisarii OPC spun ca aveau in vizor statia de mai…

- Nicolai Tand, unul dintre cei mai carismatici chefi de la noi, si indragita cantareata Oana Radu, gazdele emisiunii ”Star Chef”, difuzata in fiecare duminica de la ora 18.45 la Antena Stars, le au ca invitate pe Maria Constantin si Mariana Capitanescu.

- Mai putin de 20% dintre locuintele din tara sunt asigurate Foto: Arhiva. Mai putin de 20% dintre locuintele din tara sunt asigurate în prezent, potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara, care a început de astazi, la nivel national, o campanie de constientizare a importantei…

- Ana Baniciu, una dintre tinerele cantarete in voga in acest moment si castigatoarea show-ului ”Asia Express” vorbeste deschis, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzata duminica, de la ora 15.45, la Antena Stars, despre felul cum i-a fost influentata viata de faptul ca tatal ei este un artist…

- What’s Up face declarații tulburatoare despre problema de vedere cu care se confrunta, dupa ce zilele astea s-a scris in presa ca ar fi ajuns pe mana medicilor din Turcia pentru a se opera la ochi. What’s Up a recunoscut ca nu vede cu ochiul stang, insa a ținut sa lamureasca și care este realitatea…

- Narcisa Suciu, celebra artista a anilor '90, vorbește deschis duminica, de la ora 15.45, in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu" de la Antena Stars, despre modul neobișnuit in care și-a cunoscut actualul soț...

- Dana Razboiu a fost invitata la „Refresh by Oana Turcu” , emisiune difuzata astazi, incepand cu ora 15.45, la Antena Stars, unde vorbeste despre cele mai importante evenimente din viata sa. Aceasta face dezvaluiri despre o cearta cu Dan Negru care i-a schimbat complet viața. „Pot sa spun ca ii datorez si…

- Solistul Carla’s Dreams a fost surprins alaturi de modelul Andra Mirona Axentoi, tanara despre care se spune ca ar avea o relație cu acesta. Cei doi s-au plimbat pe strada nestingheriți, reușind sa atraga atenția tuturor. Andrei Țaruș, solistul de la Carla’s Dreams, care a divorțat in urma cu zece luni,…