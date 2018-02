Stiri pe aceeasi tema

- Programul ,,Scoala Sigurantei Tedi” are ca scop informarea copiilor cu privire la potentialele pericole si furnizarea de solutii prin metode educative adecvate varstei lor. Programul este adresat elevilor aflati in primul an de studiu. Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, pe…

- Noi dovezi ca unele alimente favorizeaza dezvoltarea celulelor canceroase au fost prezentate de cercetatori. Specialisti de la Cambridge au remarcat ca tumori agresive la san nu au dezvoltat metastaze la oase, plamani sau creier, daca in organism nu se regasea un anume aminoacid. Este vorba despre asparagina,…

- Profesorul, revoltat ca studentul nu era atent la cursul lui, i-a luat telefonul și a dat cu el de pamant, iar intregul moment a fost filmat. Incidentul a avut loc la o universitate din India. Cum iti afecteaza sanatatea TELEFONUL MOBIL. Atentie, se poate ajunge la SEVRAJ Reprezentanții…

- Știți bancul de la Radio Erevan, cu rusul caruia Partidul Comunist i-a dat o motocicleta, care nu era o motocicleta, ci o bicicleta, și nu i s-a dat, ci i s-a luat? Cam așa și la PNL Timiș, unde numai președintele filialei susține ca suparații sunt ca apostolii: „cei patru erau trei, Luca și Matei”.

- „Momentum este un partid proeuropean, format preponderent din tineri militanți civici. Membrii acestei formațiuni s-au remarcat printr-un demers care a vizat consultarea populației in legatura cu intenția guvernului de la Budapesta de a se angaja in organizarea Jocurilor Olimpice din 2024. Au fost stranse…

- Un somn de cel puțin șapte ore pe noapte ar putea ajuta oamenii sa manince mai puțin zahar conform unui nou studiu din Jurnalul American de Nutriție Clinica. Cercetarea a constatat ca somnul este un obiectiv pentru adulții sanatoși care, de obicei, dorm mai puțin, iar strategiile simple, cum ar fi reducerea…

- Anda Adam a fost supusa astazi unei interventii chirurgicale la picior. Vedeta a ajuns pe mainile medicilor din cauza ca a avut o ruptura acuta de ligament si a fost necesara inlocuirea lui.

- Daca planuiți sa faceți marele pas pentru o viata in doi și vreți ca povestea voastra sa fie una de neuitat, treceți in weekend pe la Iulius Mall. Aici are loc Festivalul de nunti IM Marriage.

- Costurile pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece sunt semnificative in majoritatea cazurilor, pentru familiile din Romania. Sunt insa anumite aspecte de care, daca se tine cont, poate fi redus consumul de energie si poate fi conservata caldura in case. Vedeti mai jos cateva sfaturi utile:…

- Persoanele cu picior diabetic trebuie sa fie precaute in sezonul de iarna. Specialiștii de la Asociația de Podiatrie recomanda incalțaminte adecvata in anotimpul rece pentru cei care sufera de aceasta afecțiune. De asemenea, specialiștii va dau cateva sfaturi pentru a va proteja in perioada iernii.

- Marius Șumudica a comentat situația in care se afla Alexandru Ionița, care a fost trimis de conducere la echipa a doua a Astrei pana se va realiza transferul la CFR Cluj pe suma dorita de patronul Ioan Niculae. "Am avut și eu de luptat cu Ionița, am avut foarte multe impedimente la momentul respectiv…

- Angajații Prefecturii Olt au fost primele persoane care au beneficiat de rezultatele parteneriatului semnat la inceputul saptamanii intre mai multe instituții din județ, beneficiind de un curs rapid de prim ajutor. Cum acționezi in caz de incendiu sau de cutremur, ...

- Oamenii care dorm mai putin de sase ore pe noapte au o durata de viata mai scazuta, 12% dintre acestia mor inainte de implinirea varstei de 65 de ani, potrivit unor studii realizate de Universitatea din Warwick si Colegiul Medical Federico II din Napoli. S-a observat ca oamenii care nu dorm suficient…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Calarași, continua si in acest an, actiunile de informare si pregatire antivictimala a populatiei prin derularea de actiuni in zonele aglomerate. In ziua de 03 ianuarie a.c., polițiștii au discutat cu cetatenii care se aflau prezenti in zona pietelor,…

- Inamicii Iranului vor sa destabilizeze tara prin proteste. Este prima reactie a liderului religios suprem, Ayatolahul Khamenei, unul dintre cei vizati de furia oamenilor. Protestele, intrate in a sasea zi devin tot mai violente: cel putin 22 de oameni si-au pierdut viata.

- Opt persoane au murit in Indonezia, dupa ce barca pe care se aflau 40 de pasageri la bord s-a rasturnat. Mai multe persoane sunt date disparute in urma incidentului, conform Agenției naționale indoneziene pentru cautare și salvare. La bordul ambarcațiunii se aflau, de asemenea, și copii. Aceasta…

- Peste puțin timp cortina lui 2017 se va trage lasand in urma un an cu de toate. Cu realizari și bucurii, dar și cu momente mai puțin placute. Sigur, sportul nu a facut nici el excepție. Astazi ne vom referi la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Bacau, care are menirea de a descoperi și forma tinere […] Articolul…

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP. „Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an”, a declarat primarul care s-a…

- Lumea aviatiei este plina de mistere, atat pentru pasionatii adevarati, cat si pentru amatori. Cati dintre voi stiu daca un avion poate da singur cu spatele, daca geamurile de la cockpit se deschid sau care este motivul adevarat pentru care exista stergatoare pe geamuri? Din fericire, exista raspunsuri…

- "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte al tarii. I-am urat domnului Putin victorie in acest scrutin. Il consider un lider remarcabil in istoria Federatiei Ruse care a intors tarii sale statutul de…

- Iata o colectie de sfaturi despre sanatate la care s-a ajuns dupa mai multe cercetari de specialitate. Urmeaza-le si tu in 2018! Sfaturi despre sanatate #1: Recita poezii Cercetatorii elvetieni au demonstrat ca persoanele care recita poezii cate o jumatate de ora in fiecare zi isi reduc…

- Balanta Marte este, in general, un astru benefic pentru zodia Balantei si ii da energia de care are nevoie pentru a face mereu lucruri interesante. Dar mai putin buna va fi influenta lui Marte in februarie si septembrie anul viitor, cand nativii Balanta se vor confrunta cu o pierdere insemnata.…

- Cel putin 37 de persoane au murit intr-un incendiu care a avut loc intr-un centru comercial din Davao, oras din sudul Filipinelor, regiunea deja afectata de o furtuna violenta, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de AFP.

- Cel puțin 90 de oameni au murit, iar alți 64 sunt dați disparuți, în urma inundațiilor și alunecarilor de teren, provocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, spun autoritațile locale.

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Dupa demisia lui Gheorghe Aldea din Consiliul Local Falticeni, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor a decis printr-o adresa oficiala transmisa pe data de 12 decembrie ca "urmatoarea persoana de pe lista ALDE, ce urmeaza a fi validata, este Ghiorghita Pascariu, care este in ...

- Persoanele care sufera de anxietate depasesc cu greutate perioada Craciunului si a Anului Nou. Practic, orice lucru marunt care se petrece in aceasta perioada poate deveni un factor declansator al anxietatii. Unele persoane cu anxietate isi doresc: Sa nici nu mai existe aceste sarbatori sau sa se comporte…

- Rafael Nadal (liderul ierarhiei ATP) va participa anul viitor la 18 turnee, cu doua mai putin decat in 2017, informeaza Marca. Astfel, ibericul va renunta la competitiile de la Rotterdam (12-18 februarie) si Basel (20-28 octombrie).

- Clipe de groaza au avut loc la o biserica, dupa ce doi indivizi au deschis focul asupra persoanelor aflate in incinta lacasului. In urma acestui atentat, cel putin 8 persoane au murit si alte 45 au fost grav ranite.

- In luna decembrie, bine cunoscuta, in fiecare an, drept cea a cadourilor, ultrași ai FC Petrolul din Peluza Latina, cea de la peluza a doua a arenei Ilie Oana, din Ploiești, s-au gandit sa le ofere daruri unor semeni napastuiți de soarta. Astfel, potrivit comunicatului postat pe pagina de Facebook a…

- Avand ca obiectiv principal determinarea fumatorilor pe baza caracteristicilor faciale, cercetatorii englezi au ajuns la concluzia ca aceste persoane sunt considerate mai putin atractive, avand caracteristici faciale specifice.

- România are a opta cea mai veche flota comerciala din Uniunea Europeana, având aproape 40% din aeronove cu o vechime de cel putin 20 de ani, conform datelor din 2015 publicate într-un raport al Eurostat. În UE, peste jumatate din flota aeriana…

- Un studiu realizat de Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research, arata ca romanii isi doresc sa castige mai mult timp personal in loc de bani si nu mai sunt multumiti de ce le ofera de obicei angajatorii. Astfel, 55% dintre romani spun ca sunt dispusi sa accepte…

- Angelina Jolie are probleme mari cu greutatea. Actrita a ajuns sa cântareasca 35 de kilograme, cu doua kilograme mai putin decât fiica ei, Shiloh, care are doar 11 ani. Întreaga familie a actritei este îngrijorata pentru sanatatea ei. Aparitia actritei la evenimentul…

- Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research, lanseaza primul studiu național complex care masoara tendințele in stilul de viața al romanilor in 2018. Datele au fost colectate timp de un an și arata cum oamenii și-au regandit modul in care traiesc, acestea fiind…

- Factura la curent poate scadea cu pana la 50% daca ții cont și respecti setul de reguli de mai jos! In plus, este important sa iți schimbi electrocasnicele cu unele eficiente energeticși sa investești aparatura de control al consumului!

- Prim-vicepreședintele Partidului Unitații Naționale (PUN), Constantin Codreanu, are o replica pentru șeful statului, Igor Dodon. Ultimul intenționeaza sa-l declare pe președintele de onoare al PUN-ului, Traian Basescu, persona non grata pe teritoriul RM. Vedeți mai jos replica deputatului Constantin…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a afirmat, marti, la Berlin, ca relatiile cu SUA „nu vor mai fi niciodata aceleasi dupa Trump“ si a avertizat ca institutii precum Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite risca sa devina tot mai putin relevante, noteaza AFP si Deutsche Welle.

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- In anul 2017, aproape doua treimi din totalul gospodariilor din Romania (65,6%) detin un calculator acasa, potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). In functie…

- Avocado are un moment de glorie, chiar si in Romania. Pana acum nu era foarte cunoscut si sunt sanse sa nu stii foarte multe despre el. Nu este vorba doar despre continutul de vitamine si minerale, ci despre un intreg complex de informatii...

- Principesa Margareta a declarat miercuri, la Seara Regala a Corpului Diplomatic, desfasurata in Sala Tronului, ca sanatatea Regelui Mihai paleste, dar a dat asigurari ca "lumina calauzitoare a Regelui, farul unei Romanii drepte si indreptatite, nu se va stinge niciodata"

- O asociație de proprietari a reclamat clubul Baha din Ploiești pentru zgomotul produs in timpul petrecerilor nocturne. In replica, reprezentanții clubului susțin ca dețin toate autorizațiile legale, dar iși cer scuze pentru disconfortul creat. Reclamația locatarilor: Asociatia de proprietari a Blocului…

- Ilie Dumitrescu, antrenorul care a lucrat cu Gigi Becali la FCSB fara sa primeasca bani, il sfatuieste pe Nicolae Dica sa aiba grija in relatia cu patronul, pentru ca "e un om care nu poate fi controlat". Reactia fostului international a venit dupa ce omul de afaceri a promis ca va respecta dorinta…

- Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete. Vali Cucu a devenit cunoscut când, aceeasi planta a dat cartofi si tomate, urmând aceeasi procedura cu cea din 2017. Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar intrebarea care sta pe buzele tuturor este unde urmeaza sa petreaca trecerea dintre. Tocmai de aceea, iți prezentam unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000 de lei de persoana. Unde poți sa faci Revelionul in strainatate cu mai puțin de 1.000…

- Nu departe de Hațeg, se afla o pitoreasca așezare inconjurata de mai multe masive muntoase, cu un nume oarecum neobișnuit pentru Romania. Este comuna General Berthelot, o veche localitate care se numea odinioara Farcadinul de Jos și care poarta acum numele generalului francez Henri Mathias Berthelot,…

- Incidentul s-a intamplat la o saptamana dupa ce un alt atac major a ranit militarii aflati in Sinai. Egiptul s-a confruntat inca din anul 2013 cu o insurgenta islamista din regiune, care s-a intensificat in urma demiterii presedintelui Mohammed Morsi. Un purtator de cuvant al Ministerului…