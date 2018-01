Dormi cu telefonul aproape de tine? Renunta la acest obicei

Stiri pe aceeasi tema

- Stim deja ca tehnologia are efecte negative asupra sanatatii noastre, insa astazi vom vorbi despre un lucru mai punctual, pe care sunt sigura ca multi dintre noi il facem: dormitul cu telefonul mobil aproape sau chiar langa noi, in pat.

- Autor: Stelian ȚURLEA La 86 de ani (pe care ii implinește maine – la mulți ani!), maestrul Dinu Sararu continua sa fie activ, sa scrie și sa publice carți care pun pe ganduri cititorul, inspirate ca subiect, stil și scriere. Cu cateva luni in urma a lansat aceasta povestire (nuvela?) care se citește…

- Recuperarea medicala se adreseaza pacientilor de orice varsta care necesita redarea mobilitatii. Aceasta nevoie poate aparea dupa diverse accidente, in urma unor operatii sau a unei perioade lungi de imobilizare la pat, ori in numeroase afectiuni care limiteaza capacitatile functionale ale bolnavului.…

- Mai multi protestatari imbracati in negru din sudul Atenei au dat jos de pe soclul ei o sculptura rosie, reprezentand un inger, rupandu-i apoi aripile, in cadrul celui mai recent incident dintr-o serie de atacuri comise asupra acestei opere de arta, ai carei critici au asemanat-o adeseori cu diavolul,…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Alerta de ultima ora de la meteorologi! Potrivit avertismentului specialiștilor ANM, 28 de judete vor fi sub alerta de cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Vreamea va fi cu probleme in interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22.00. Așadar, mare…

- Biletul zilei din fotbal, 13 ianuarie. Doua meciuri din Anglia Biletul zile i este format din pronosticuri pentru meciuri din eșaloanele secunde ale Angliei, mai exact din Vanarama National League South. Partidele alese sunt: Truro City vs Concord Rangers și Chelmsford vs Bath City, ambele cu startul…

- Actorul Alexandru Arsinel a dezvaluit care este starea lui de sanatate, dar si a sotiei sale. El a mai marturisit ca are unele restrictii de la medic, astfel ca nu s-a putut bucura total de Sarbatori. Actorul ii cere Celui de Sus sa aiba mai multa grija de sotia lui decat de el.A

- DC News va face un rezumat cu cele mai importante declarații pe care Mihai Tudose le-a facut in cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa o zi de foc pentru Executiv. Așadar, iata principalele declarații ale premierului, declarații pe care le puteți citi accesand link-urile de…

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Pe 6 ianuarie, atunci cand crestinii sarbatoresc Boboteaza, in satele din Baragan exista un obicei rar intalnit prin alte parti ale tarii: botezul cailor. In judetul Buzau, tradiția stropirii animalelor cu agheasma mai rezista doar in satele comunei Smeeni, unde caii sunt sursa de trai pentru numerosi…

- Anda Adam si-a luat zborul spre Republica Dominicana, dar nu intr-o vacanta, asa cum s-ar crede, ci cu scopuri combative. Artista va filma pentru reality-show-ul „Exatlon“ de la Kanal D, care pune fata in fata, la probe sportive demne de o Olimpiada, doua echipe puternice: pe de-o parte, Echipa Faimosilor,…

- Nou de la Amazon: compania a brevetat o tehnologie prin care cei care vor sa se imbrace impecabil la diverse evenimente pot gasi rapid idei. Așadar, iubitorii de moda pot sta in fața oglinzii și pot incerca, virtual, haine potrivite unui anumit eveniment. In oglinda va aparea o imagine personalizata…

- HOROSCOP 2018 Berbec Casa si familie Din cate se pare, nici 2018 nu se intrevede a fi un an prea plin pe plan familial. Avand in vedere ca pot avea loc multe evenimente importante la nivel sentimental, ți-ar pica mai mult decat bine sa poți apela oricand la rude pentru indrumare și sfaturi. Așadar,…

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Previziuni 2018 Berbec Sanatate Se prea poate ca anul precedent sa fi fost destul de ingaduitor cu tine cat privește acest aspect. Nici urmatorul nu se arata mai solicitant, indiciu cum ca n-ai motive reale sa-ți faci griji in raport cu bunastarea ta fizica și emoționala. Se poate spune așadar ca…

- Cotidianul TOP ofera o noua surpriza cititorilor fideli. Asadar, in numarul de maine al cotidianului nostru puteti gasi inserat si calendarul crestin ortodox pe anul 2018. Pe langa cele mai importante informatii la final de an, cititorii nostri vor putea gasi si calendarul pe anul viitor. Este o…

- Craciunul este o sarbatoare speciala care ne aduce aminte ca mai importante decat cadourile sunt sentimentele. Asadar, sa fim darnici cu toti cei din jurul nostru si sa le aratam iubire si respect. Va doresc sa simtiti pe deplin spiritul Craciunului, sa va bucurati impreuna cu familia si prietenii de…

- Baba Vanga sustine ca e de rau augur sa bem sau sa mancam din vase sparte sau crapate. Blidurile stricate aduc ghinion si pot aduce fisuri in viata. Chiar daca e un vas indragit, cel mai bine e sa il aruncam la cea mai mica ciobitura.Locuinta este intotdeauna un loc sacru, de aceea cu toti…

- Banca Transilvania lucreaza la o aplicație de cumparaturi cu telefonul Societatea bancara clujeana a anunțat ca din ianuarie va lansa o aplicație de tip wallet pe telefon, aceasta fiind acum in faza pilot. BT Pay este primul wallet din România care va permite plați contactless, bazat pe…

- Cum va fi vremea de Craciun 2017. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a oferit cele mai noi informații legate de prognoza meteo din perioada sarbatorilor. In general, se vor inregistra temperaturi scazute și ninsori. Nu mai e mult pana la sarbatorile de iarna,…

- Tudor CHIRILA, mesaj neasteptat pe Facebook inaintea finalei Meriam Jane Ndubuisi (26 de ani), finalista lui Tudor Chirila la „Vocea Romaniei“, a acordat un scurt interviu pentru „Adevarul“ in care a declarat ca este increzatoare in sansa ei si nu se simte dezavantajata din cauza faptului…

- Fata in fata cu actorii din Cluj: "Publicul are nevoie sa vorbeasca, e ca la cabinetele de psihanaliza" Fata in fata cu actorii Teatrului National din Cluj-Napoca. Asadar, in cadrul evenimentului Noaptea Porților Deschise, publicul clujean a putut sta la taclale cu Angelica Nicoara, Anca Hanu,…

- Despre ieșirea președintelui Iohannis- in geaca roșie in mijlocul protestatarilor, despre protestele spontane care nu prea ar fi atat de spontane, despre ONGul Funky Citizens, despre traseul banilor din spatele protestelor... Site-ul uleisiapa.wordpress.com face o radiografie a mobilizarii masive din…

- Reacția lui Silviu Prigoana dupa ce Adriana Bahmuțeanu a caștigat procesul pe care il avea cu acesta. Afaceristul a spus totul public și a explicat ce s-a intamplat de fapt in cei doi ani, cat a durat procezul. Vedeta a caștigat in instanța procesul pe care il avea cu fostul sau partener de viața, omul…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca vor disparea biletele pentru transportul in comun, motiv pentru care si chioscurile Regiei Autonome de Transport vor fi inchise. "Noi vom introduce in curand plata de pe telefon, si nu doar de pe telefon,…

- Asa cum ProSport a anuntat in urma cu o luna, intre 1 si 3 decembrie s-a desfasurat la Bucuresti cea de-a 4-a editie a Romanian Pinball Open, gazduita de Sports Bar Mercury. A fost cel din urma turneu, din punct de vedere calendaristic, din programul pe 2017 al federatiei internationale IFPA, sub…

- Astazi se implineste un an de la deschiderea oficiala a librariei timisorene “La Doua Bufnițe”, prima din Romania care face parte din Federatia Europeana si Internationala a Librarilor si cea mai activa cultural dintre unitatile de acest fel din urbea de pe Bega. “Fiindca ne-ați copleșit de-a lungul…

- S-a nascut in Meleșeni și a trait acolo 93 de ani. La Meleșeni și-a intemeiat familia, și-a crescut cei șase copii și tot acolo ii așteapta acum in ospeție, impreuna cu cei 13 nepoți, 16 stranepoți și un stra-stranepot. Vorbim de Gheorghe Harea, cel care a trecut prin toate, vorba dansului. ”La vara…

- Ca tot vine perioada sarbatorilor de Craciun și cu toții suntem mari fani ai jocurilor online, m-am gandit sa va prezint cateva sfaturi pentru jocuri online in aceasta perioada. Cum va aflați pe gorj-domino.ro, este evident ca aici veți primi doar cele mai bune și utile sfaturi posibile.…

- Mai intai de toate, este important sa diferențiem durerile de cap din timpul nopții de durerile de cap obișnuite. Uneori, te duci la culcare cu o durere de cap care s-a declanșat deja și se agraveaza in timpul nopții. Cu toate acestea, a inceput puțin inainte de a merge la culcare. Aceasta nu este…

- Deputata PNL Mara Mareș: „PSD tocmai a respins in Senat inițiativa care le recunoștea fagarașenilor dreptul de a ieși la pensie cu 2 ani mai devreme; ministrul muncii, Olguța Vasilescu, dar și liderii PSD Fagaraș Mihai Popa și Ioan Negrila, dorm”. Fagarașenii care au lucrat in combinatul chimic sunt…

- Liderii PNL ii indeamna pe oameni sa protesteze. In plus, a inițiat și o moțiune de cenzura intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", care a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului. Este evident ca nimeni nu se aștepta sa treaca. In ziua dezbaterii moțiunii de cenzura, Ludovic…

- Compania SolaTube a dezvoltat o tehnologie care aduce lumina de afara in incaperi. Este vorba despre tuburi care pot ilumina incaperi fara ferestre. Acestea pot fi folosite doar ziua, dar chiar si asa reduc semnificativ costurile cu electricitatea. Lumina este captata de capetele tuburilor, niste…

- Saptamana aceasta, ACS Poli Timisoara s-a ales cu un nou litigiu deschis la Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor a FRF, asta dupa ce si Catalin Straton a procedat recent similar. De data aceasta, cel care a mers la comisii pentru a-si cere restantele financiare este fundasul stanga George…

- Inspirata de tematica petrecerii zilei de nastere a mamei sale (petrecere cu “sirene” pe un yacht in Dubai!), Samira Zenga si-a dorit si ea o petrecere mai speciala , o zi de nastere cu tematica mitologica-marina. Asadar, Samira, fiica celebrului antrenor de fotbal si a autoarei Raluca Zenga, a avut…

- Parintele Arsenie Boca spune ca nu putem invinge ispitele decat prin infranarea poftelor. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat…

- eMAG Black Friday 2017 a inceput dis-de-dimineata, in jurul orei 7.00, cu o multime de oferte. Ca in fiecare an, telefoanele mobile sunt la loc de cinste in lista de reduceri emag.ro. eMAG Black Friday 2017 telefoane mobile – Toate reducerile sunt AICI. eMAG Black Friday 2017 telefoane…

- Ryanair, compania aeriana low-cost, vine in Romania pentru a cauta noi angajați printre romani. Echipa de recrutare a companiei irlandeze va fi prezenta in București pe 22 noiembrie, pe durata intregii zile, la Hotelul Crystal Palace din Capitala. Posturile disponibile se adreseaza mecanicilor, tinichigiilor…

- Ficatul este organul care face parte din sistemul digestiv și indeplinește mai mult de 500 de funcții diferite. Fiecare funcție pe care acest organ o indeplinește este esențiala vieții. Din acest motiv, este foarte important sa protejam sanatatea ficatului. Cum putem avea un ficat sanatos? Cu ajutorul…

- Ai incercat aromoterapia pentru relaxare și un somn odihnitor? Ea chiar funcționeaza, iar aceste 5 uleiuri esențiale te ajuta sa dormi bine și sa te trezești plina de energie dimineața, scrie realitatea.net.5 uleiuri esențiale care te ajuta sa dormi bine1.

- Telefoanele inteligente redefinesc relațiile de familie. Parintii uneori isi folosesc telefoanele ca bone. Dar ce se intampla cu copiii atunci cand atenția parinților este concentrata pe telefoanele lor si nu pe copii?

- Zilele trecute, Silviu Petcu, fostul membru al trupei ”Divertis”, cel care juca in special rolurile arabului nedumerit, s-a alaturat proiectului Magic Home și a stat, o ora, pe scaunul numit ”al suferinței”. Deși nu a dezvaluit ce anume i-a tulburat gandurile in respectivul interval de timp, reporterul…

- A mai ramas DOAR o saptamana pana la mult asteptata campanie Black Friday, care va avea loc, oficial, pe data de 17 noiembrie. La fel ca in fiecare an si de data aceasta numerosi retaileri online anunta reduceri masive pentru Vinerea Neagra, iar cei mai multi dintre acestia au demarat deja campania…

- Ziua de astazi este una cu totul și cu totul deosebita pentru noi, toți creștinii. Inca de la primele ore ale zilei, in toate bisericile rasuna glasurile clericilor care cheama oamenii sa se uneasca in rugaciune pentru a-i praznui pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Și, odata cu ei, toate cetele…

- De exemplu, angajatorii de la corporații vor sa fie siguri ca angajații lor nu pațesc nimic - nici in drum spre munca, nici la locul de munca. Din acest motiv, o data la trei luni sau o data la șase luni, in funcție de intreprindere, tinerii care lucreaza acolo sunt rugați sa faca o lista pentru…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar din oras care este banuit de comiterea unei talharii. Acesta i-ar fi smuls telefonul mobil unei femei, in timp ce se afla pe o strada din oras. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitei. La data de 1.11.2017, politistii de investigatii criminale…

- Salariul minim brut pe economie creste cu 31%, de la 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, însa vestea proasta pentru soferi este ca, de la aceeasi data, creste si cuantumul amenzilor de circulatie, tot cu 31%. Majorarea salariului minim aduce dupa sine si o crestere…

- Se apropie perioada sarbatorilor de iarna, cu sigurata foarte multi romani vor pleca in vacanta prin diverse tari, si la fel de multi se vor intoarce in tara, pentru a-si petrece sarbatorile alaturi de familie. Astfel, unul din cele mai cautate servicii din acesta perioada sunt cele de inchirieri auto.…